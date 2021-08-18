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「餐廳給我喝太多酒！」男酒醉打架受傷獲賠1億5千萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
德州男獲賠550萬美金。圖／取自hcabarbieri
德州男獲賠550萬美金。圖／取自hcabarbieri

美國德州男性羅爾斯（Daniel Rawls）日前控訴餐廳La Fogata提供他過量酒精，導致他在與另一位顧客爭執中受傷。7月27日羅爾斯獲賠550萬美金（約合新台幣1億5千萬元）。

羅爾斯提出5項控訴包括場所責任、店家疏失及可預見的犯罪行為造成損害。地方法院在La Fogata缺席判決中裁定羅爾斯勝訴。

訴訟書指出羅爾斯2019年5月21日在 La Fogata喝酒後，在餐廳停車場與另一位顧客亨利克森（Robert Henrickson）發生口角，羅爾斯與同樣喝醉的亨利克森發生肢體衝突後頭部受傷，認定餐廳老闆及調酒師須對羅爾斯的傷勢負責，因為他們允許2人飲酒過量並一起離開餐廳，而在羅爾斯受傷後餐廳沒叫救護車也是一疏失。

訴訟稱調酒師未接受充分培訓，無法判斷顧客飲酒狀態。羅爾斯則指控餐廳停車場放置可能會讓酒客跌倒的障礙物，使得他在被毆打後並倒在「不平坦的停車場，頭部重傷且虛弱」。

根據德州法律規定，La Fogata有30天能提出上訴。

監獄記錄顯示有酗酒史的羅爾斯曾在2019年2月和今年5月2次因公開場合喝醉酒而被捕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

停車場 德州 酒精 監獄 救護車

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