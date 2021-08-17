日本讀心師DaiGo狂言「處決流浪漢」 全國狠批終道歉

日本著名讀心師DaiGo近日在YouTube直播期間發表了轟動全國的歧視基層及露宿者言論，其中包括「拿社會福利的人活著也沒用」、「貓比露宿者還有價值」、「應處決流浪漢」等，立即引發「大炎上」！社會各界紛紛站出來指責，日本政府厚生勞動省也在Twitter發文間接回應事件。

引起社會激烈爭論的主角是被稱為日本第一讀心師的「DaiGo」，本名松丸大吾，今年34歲，於慶應大學義塾大學理工學部畢業，自稱IQ高達142。本來對心理學一竅不通的DaiGo，在機緣巧合下看到意識控制大師Derren Brown的影片而大感興趣，於是開始鑽研心理學和讀心術。

245萬訂閱YouTuber

DaiGo在2013年設立個人YouTube頻道，上載有關心理學的知識型影片，亦會定期直播與觀眾討論相關議題，其毒舌敢言的作風大受網友歡迎，現在累積超過245萬訂閱人數，除此之外，還出版了44本以上人氣心理學書籍，更被多個電視台邀請做節目嘉賓，其弟弟松丸亮吾亦是近年爆紅的藝人。

事件發生在本月7日，DaiGo如常在個人頻道直播閒聊，他談及稅金和社會福利時表示「為何我要用稅金養那些拿綜援（社會福利）的人？」，又直言「領社福的人和露宿者是社會上最無用群體」。

DaiGo在影片中說道，「我並不是為了養活那些領取社會福利過活的人而交稅的。與其拿稅金去養那些人，我寧願用錢去救助流浪貓。」、「因為那些拿社會福利生活的人活著也對我沒好處，反而貓咪的存在比他們更有用。」、「比如說，就算躺在路邊的貓咪數量增加，大家也只會覺得可愛」

「如果街邊的流浪漢和露宿者人數增加，我便會想『為什麼這些家伙可以旁若無人地拉開紙皮箱睡覺？」、「人類的生命和和貓的生命相比，我從來也不會覺得人的生命比較重要。」

「在我的眼中，只要是沒有必要存在或沒有用的生命，我便會輕視他們。老實說，露宿者的生命我毫不在乎，如果真的要選擇的話，讓他們消失不是很好嗎？大家認同嗎？」、「大家都說著『生命寶貴』和人權的重要性，形式上對社會上需要人士的『關心』還是必需的⋯⋯」

「但老實說，他們不存在的話，不是更好嗎？他們太礙眼，對社會沒有益處，又臭又會令街上的治安變差⋯⋯」、「如果養貓的話，牠們至少是可愛的生物，我是這樣想的。」

「原本人類天性就是會把不合群、沒法為群體帶來利益的人，用處刑的方式消滅他們，現代人用死刑殺死罪犯也是同一道理。」、「把曾經犯法的罪犯留在社會，必定會帶來問題，對大家都有害，對嗎？」、「所以說要把他們殺掉，（露宿者問題）也是一樣道理。」

當時有觀眾對他的歧視言論感到驚訝，留言問：「這位讀心師是不是累積太多壓力了？（笑）」DaiGo不但沒有意識到自己失言，還回應：「直播的標題上早已寫著今日的主題是毒舌⋯⋯」、「原來有不識字的觀眾進來看我呢，其實看不懂字的人不需要看這個頻道喔！」話未完又感歎了一聲：「你們真笨啊⋯⋯」

弟弟也「割蓆」

直播立即引起各界人士不滿，批評DaiGo過於自負、缺乏倫理觀，就連日本的厚生勞動省（主要管理社會福利、衛生及勞動的部門）也在Twitter回應：「申請社會福利是國民的權利。」

一波未平一波又起，結果這番言論被「生活保護問題對策全國會議」等四個負責協助基層市民的團體提出控訴，更發表聲明要求首相菅義偉否定DiaGo的言論，以及重申領取福利是國民的權利。

就連DaiGo的弟弟、近年爆紅的藝人松丸亮吾，也在Twitter「割蓆」，表示「絕對不能原諒哥哥輕視生命的發言，這次是哥哥做錯了，非常抱歉。」

各地撻伐逼道歉

DaiGo在事件發生後一個星期（8月14日），終於在各界的壓迫下於YouTube直播謝罪，影片大概有15分鐘，期間多次深鞠躬向被自己的歧視言論影響的人致歉，表示日後的直播廣告收益將會捐給慈善機構。影片最後他提及已過世的母親也曾經是領取生活福利的人，不禁落淚懺悔：「如果媽媽在世看到我說這些話，到底會怎樣想呢⋯⋯」

事後DaiGo在各界壓迫下於YouTube直播謝罪，多次深鞠躬向被自己的歧視言論影響的人致歉，表示日後的直播廣告收益將會捐給慈善機構。圖／YouTube

謝罪影片播出後，網民依然不斷謾罵DiaGo的言論差劣、不知悔改，更翻查他以往的Twitter，証明那段影片只是「騙取同情心」的心理學手法之一。擅於心理學的DaiGo曾在2012年說過：「促使對方讓步的最終手段就是落淚，讓對方的心產生罪惡感。」想必當時的他也沒想到自己也會有要用到這招的一天吧。

DaiGo的工作亦受事件影響，不少網民都形容他難以翻身，其中由他擔任代言人的樽裝水牌子「のむシリカ」在網站發聲明表示會抽起所有廣告，相信日後也會陸續被電視台等媒體和品牌封殺。

雖然網上大部分都是負面評論，認為他應該體驗窮人生活才有資格說話，但亦有少數人為他護航，留言指「他只是將大家心裏的話說出來」。（不過，最搞笑的莫過於是有網友將DaiGo和樂團主唱兼北川景子的丈夫DAIGO混淆，躺著也中槍啊！）

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文章授權轉載自《香港01》