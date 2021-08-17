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最新精神鑑定出爐 3姊妹刺死家暴父案可能大翻盤

聯合新聞網 / 綜合報導
3姊妹刺死家暴父。圖／取自dailymail
3姊妹刺死家暴父。圖／取自dailymail

俄羅斯57歲男性卡恰圖良（Mikhail Khachaturyan）2018年在睡夢中被3個女兒刺死，日前最新精神狀況評估結果出爐，讓3姊妹可望免於牢獄之災。

犯案當年各是17、18、19歲的3姊妹聲稱卡恰圖良多年來對她們家暴性侵犯，她們是出於自衛才刺死卡恰圖良。法院提出的最新評估將成為即將到來的審判關鍵證據，其中顯示卡恰圖良有「特殊的性取向」且有戀童癖。

俄羅斯主要的法醫學精神病理中心塞布斯基研究所（Serbsky Centre）指出，與俄羅斯當地高級官員和黑社會維持良好關係的卡恰圖良長期折磨並掌控3姊妹。3姊妹自2014年以來都患有虐待綜合症和創傷後壓力症候群，與卡恰圖良的行為有直接因果關係。3姊妹心理狀態不穩定時殺了卡恰圖良，是絕望的受害者。

3姊妹的委任律師利普瑟（Alexei Liptser）指出：「親屬控訴3姊妹想要取得父親財產且患有性功能障礙才捏造了一切。但專家在3姊妹身上沒有發現這種疾病。」

3姊妹中最年幼的瑪麗亞（Maria）正由法律系統單獨處理，如果她被判定為精神錯亂而殺死父親，她很可能被送進精神病院而不是監獄。而她的2位姊姊則有可能被俄羅斯法院判定當時是出於自衛行為。

此案彰顯俄羅斯法律長期以來對於家庭暴力的消極處理，民間曾募集近一百萬份簽署請願書呼籲姐妹們自由。

今年3月俄羅斯調查委員會承認3姊妹是「受害者」，並據此指控卡恰圖良對3姊妹施以虐待。3姊妹另一名委任律師（Maria Davtyan）稱她們面臨的長期身心折磨迫使她們犯案。

卡恰圖良曾威脅其中一個的女兒：「妳將取代妳母親的位置。我會娶妳，妳會生下我的孩子。」卡恰圖良還曾命令3姊妹在他面前脫衣服讓他「檢查」並命令她們為他手淫，說他的前列腺有問題，這是一種治療方法。

但是3姊妹的姑姑聲稱，先前官方調查沒發現卡恰圖良對3姊妹暴力相向的證據，且醫學檢查顯示3人中有2人是處女，而第3人有1個秘密男友認為：「她們知道如果擺脫了父親，就可以按照自己的意願享受『狂歡的生活方式』。」

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