少女失蹤數月「胎兒狀」赤裸藏屍冰箱 遭螺絲戳插逾50處

委內瑞拉最近發生一宗詭異的屍體發現案。一名19歲的女子在失蹤數月後，被發現全身赤裸、雙手反綁、以頭部塞在雙腿間的姿勢被塞入冰箱內，死狀離奇。據警方調查，死者身上有超過50處疑似被電動螺絲起子戳插的傷口，而其同居男友則下落不明。

綜合外媒報道，死者是住在阿拉瓜（Aragua）的19歲年輕媽媽安娜（Ana Gabriela Medina Blanco），她與前男友育有一名4歲兒子。據悉，安娜甚少與家人聯絡，她繼父更表示早已搬往其他地方，所以安娜失蹤並未引起注意。

但安娜一直與前男友、亦即兒子生父有接觸，雖然失去聯絡是家常便飯，但由於這次時間長達5個月，安娜的前男友感事有蹊蹺，於是在今年7月29日上門找她。

據報道指，前男友一進入安娜的家就聞到一陣腐爛惡臭，之後循味道找到冰箱，一打開就發現安娜赤裸的屍體，她雙手被反綁，頭被塞在兩腿之間，如胎兒在母體內的姿勢，於是他馬上報警。

據警方調查，安娜身上有50多處疑似被電動螺絲起子插過的傷口，但死因還有待解剖。按鄰居憶述，最後一次見到安娜是在2月，亦即她可能已經在冰箱中5個月。

安娜的居男友祖素（Josue）現時下落不明，鄰居指他有暴力傾向且妒忌心重。目前當地警方正調查案件，並追緝祖素下落。

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文章授權轉載自《香港01》