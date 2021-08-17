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情侶湖邊散步「頭髮直豎」 事後發現真相她直呼：太幸運了！

聯合新聞網 / 綜合報導
女跟伴侶自拍時頭髮全豎起來。圖／取自edinburghlive
女跟伴侶自拍時頭髮全豎起來。圖／取自edinburghlive

蘇格蘭愛丁堡33歲女性帕絲（Sophie Pass）日前分享一張令人膽戰心驚的自拍照，顯示她差點成為被閃電擊中的受害者。

帕絲當時和伴侶理查（Richard）在蘇格蘭北部野外游泳後，準備繞著湖邊散步。當兩人拿出手機自拍時，理查留意到帕絲頭髮全豎起來。帕絲說：「我什麼感覺也沒有，但我發現他的頭髮也豎起來。當時氣候穩定，下一點毛毛雨，沒什麼不祥之兆。」

帕絲提到他們的直覺及物理知識讓他們懷疑這可能不是一件好事，所以很快就回到車裡，在歸途中他們也通報其他遊客他們的經歷，大家紛紛躲回車子裡。後來下起大雨沒有閃電。帕絲返家Google搜尋後才知道閃電襲擊前產生的靜電導致他們頭髮豎起來，驚呼：「我們實在太幸運了！」

國家地理曾解釋這種現象：「你的頭髮在暴風雨中豎起來是不好的跡象，代表正電荷通過你，直達風暴的負電荷。遇到時最好的方法是立即躲進室內！」

蘇格蘭 自拍

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