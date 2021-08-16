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女分享丈夫和保姆親密跳舞影片挨批 回擊：她是我們的小妹妹！

聯合新聞網 / 綜合報導
瑞秋的丈夫安德魯試著用雙手抱住23歲的麗姿腰部再高高舉起。圖／取自tiktok@raypo3
瑞秋的丈夫安德魯試著用雙手抱住23歲的麗姿腰部再高高舉起。圖／取自tiktok@raypo3

美國一位名叫瑞秋（Rachel）的女性3日將丈夫跟保母模仿電影《熱舞17》經典動作的影片放到社群平台，引起許多網友批評「兩人行為不妥」。瑞秋14日發出聲明反擊負評：「保母就像我們的家人！」

影片中，瑞秋的丈夫安德魯（Andrew）試著用雙手抱住23歲的麗姿（Lizzie）腰部再高高舉起時，掌鏡的瑞秋喊：「你摸到她的胸部！」安德魯回答：「我知道，我知道。」動作完成後三人大笑不止。

影片湧入大量負評，網友紛紛表示：「他們很自在做這件事，讓人感到很不安」、「他們做的事情看起來一點都不有趣。他們只是喜歡互相撫摸」、「等丈夫因為保母離開你時，別怪我們沒早點警告你」。

瑞秋在後續影片解釋她和丈夫在大兒子日托中心遇見麗姿，誇她「總是最好的、最甜的。她整天發照片，我們整天聊天。她不像在那工作的其他人，我也不像其他媽媽。我們就像朋友。」

疫情爆發時，這對夫婦要求麗姿搬來就近照顧孩子。瑞秋外出上班，而安德魯則居家工作。現在安德魯回辦公室上班了，很少跟麗姿見面。

瑞秋補充說：「他們現在難得見面，很高興見到彼此，因為她就像我們的家人，我們的小妹妹。我們愛死她了。她很傻很怪，我們可以開著玩笑鬧她，她也可以對我們這麼做。」

瑞秋回應那些侮辱麗姿的評價表示：「停止攻擊她。她是一個天使。她是我們家的天賜之物。」

@raypo3

The nanny-dad content no one asked for. @lizziinorton @f4ttyd4ddy ##SummerMashup ##fypシ ##thenanny

♬ original sound - Rachel

保母 疫情 電影

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