印度男受《三個傻瓜》啟發DIY直升機 試飛遭螺旋槳割喉慘死

不少人會受電影啟發追求夢想，但未必人人都有美好結局。印度一名24歲青年受電影《3 idiots》（三個傻瓜）啟發，想讓自己的村莊變得出名，遂花了2年時間收集材料，上YouTube學習DIY直升機，原本打算在印度獨立日公開展示，未料日前邀請朋友觀看測試時出現意外，因螺旋槳折斷，他瞬間被劃破喉嚨慘死。青年的朋友透露，他原本是想打造低成本直升機，將來可用於水災等緊急情況的救援工作，過去的測試直升機曾飛離地面5呎（約1.5公尺），未料今次他無戴頭盔測試卻馬上出事。

印媒報導，24歲男子 Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim居於馬哈拉施特拉邦亞沃德馬爾縣（Yavatmal）名叫Fulsawangi的村莊，他讀到8年級就輟學，然後在哥哥的焊接工房裡一起工作，學習燒焊。

據悉Ibrahim受印度電影《3 idiots》（三個傻瓜）的角色Rancho啟發，想讓自己住的Fulsawangi村揚名，故在工房內練習各種技能，然後自行研製直升機。他對直升機的知識多經YouTube習得，並花了2年時間努力收集所需零件，在自己的小工作坊內埋首DIY。

Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim在哥哥的工房學習燒焊等技能，之後上YouTube學習直升機相關知識，最後在自己的小工房自製直升機。圖／取自DekhNews

追夢故事雖然熱血，但現實卻是殘酷的，上周二（10日）晚上，Ibrahim測試直升機時發生致命事故。從他的朋友拍攝到的現場片可見，螺旋槳高速運行時，尾槳突然折斷，碎片擊中了主旋翼的槳葉，令主旋翼也折斷，並以極高速度擊中Ibrahim的頭部。

在場的朋友Sachin Ubale受訪指，Ibrahim打造了一架單座直升機的原型，上面有鋼管及引擎等零件，原本希望在印度獨立日（15日）向公眾展示並送給國家。上周二晚上，他決定對直升機進行最後試飛測試，邀請朋友聚首見證，未料他啟動引擎不久就發生致命意外。

brahim試飛當天沒有穿任何防護裝備，他在自己的工作室附近做測試，出意外時斷刃劃破Ibrahim喉嚨，他馬上倒在地上，朋友們還搞不清潔發生什麼事。

Ubale稱Ibrahim曾測試過直升機功能，早前曾成功讓直升機飛離地面5公尺（約1.5米），朋友們一早提醒他測試時要戴上頭盔和耳機，但出事當晚他什麼安全裝備都沒戴。朋友們指Ibrahim踩油門時不知道尾槳速度有多快，因為他只安裝了主旋翼的轉速錶，但沒有尾槳的轉速錶，可能因此導致意外。直升機發動一會就出現故障，他們見Ibrahim大量出血馬上送他到醫院，但當他送院接受治療前已傷勢過重死亡，而出事的影片在網上瘋傳。

Ibrahim日前已在大批村民陪同下火化，事後警方帶走了他的哥哥及三名朋友調查，並撿走出事的直升機。Ibrahim原本想用自己的花名「Munna」為直升機命名，希望打造一架低成本直升機，讓當地的中產人士都買得起，當發生水災等緊急情況時用於救援，更想開設公司作量產，惟其夢想連同生命一同幻滅。

Sheikh Ismail Sheikh Ibrahim花2年時間DIY直升機，他原本希望自己的設計可以用較低成本生產直升機，將來用於水災等救援工作。圖／取自網上圖片

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文章授權轉載自《香港01》