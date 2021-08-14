不繳房租引殺機！房東開槍狂射租客 目擊者：他面帶微笑

租客欠租可以透過法律途徑解決，但美國1名房東竟因追租不成動殺機，釀成租客2死1命危！美國拉斯維加斯日前發生1宗恐怖槍擊案，79歲房東疑因追討租金問題，開槍射死2名女租客，再朝另1名男租客連開9槍。有租客透露，早有人建議涉嫌行兇的房東循法律途徑處理事件，惟他竟稱要用「自己方式」解決。

目擊者指，房東殺害其中1名女租客後竟面帶微笑，轉而繼續開槍射擊其他欠租的住客，埸面極為恐怖。警方指，房東犯案後一度去找附近鄰居，要求對方幫手保管凶器，他目前被控2項謀殺及1項企圖謀殺罪。

美國3名租客無交房租被開槍射擊，2名女租客當場死亡，1名男租客情況危殆，搶擊案引起當地社會關注。事件發生於本周二（10日）凌晨，拉斯維加斯芝加哥路的1個公寓內傳出連串槍聲，當地傳媒指，79歲的疑犯山齊士（Arnoldo Sanchez）將寓所房間分租出去，屋內住有多名租客。

案情指，3名租客拖欠租金，令山齊士深感不滿，他曾向其他租客聲稱自己很憤怒，當時有人建議他可以通過法律途徑驅逐欠租住客，但山齊士稱會用「自己方式」處理欠租問題。事發當晚，屋內租客高美斯（Carlos Gomez）聽到幾聲槍聲，還聽到哭聲，之後見到女友走到屋外。高美斯見到房東打開房門走出，在走廊上面帶微笑。

隨後另1名男租客打開房門想離開，高美斯聽到房東對該男租客說「你無法逃避我」，然後推男租客入房，又傳出多發槍聲，他嚇到馬上報警。警方趕到現場時，發現有女租客倒在屋外的馬路上，當場證實死亡。

正當警方封鎖現場時，受傷男租客從屋內走出來，他身上有9處槍傷，被緊急送院搶救，因傷勢嚴重情況危殆。山齊士最初留守在屋內，拒絕與警方合作，對峙一會後才投降，但他拒絕和警員對話，只要求見律師。警員入屋再發現1名死去的女租客，又在距離案發地點約1個街區的草叢內發現兇器，附近鄰居作供指，山齊士曾要求幫忙保管手槍，之後將槍扔入草叢內。

警方調查發現，事發前其中1名女租客和山齊士因房租問題起爭執，爭吵過程中他突然開槍，警方認為山齊士因租金問題起殺機。有匿名鄰居向美媒透露，事件明明有更簡單方法處理，悲劇本應避免，又形容山齊士為人很友善，「我從沒想過他會做這樣瘋狂的事」。

山齊士現時被落案控告2項謀殺罪及1項企圖謀殺罪，法官拒絕讓他保釋，將於16日再上庭，警方正聯繫2名女死者的親友，以確認她們的身份。

涉嫌行兇的房東要求由翻譯員陪同出庭，法官拒絕讓他保釋，他目前被控2項謀殺案及1項企圖謀殺罪。圖／cbs新聞截圖 美國79歲房東Arnoldo Sanchez開槍射欠租的租客，釀成2死1傷。圖／美國警方圖片

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文章授權轉載自《香港01》