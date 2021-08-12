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研究：氣候變遷影響火山爆發大氣冷卻效應

中央社 / 倫敦12日綜合外電報導

最新研究發現，氣候變遷可能會強化火山爆發後，伴隨而來的大氣冷卻效應。不過，強化的只是世紀罕見的巨大火山爆發，對於較小型的火山噴發，反而會弱化影響。

劍橋大學與英國氣象局專家進行實驗，研究氣溫上升對火山爆發後，噴發至大氣層的火山灰與氣體會帶來何種影響。

劍橋大學地理學系教授、報告第一作者歐布瑞（Thomas Aubry）表示，本週由聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）公布的里程碑科學報告中，並沒有納入氣候變遷與火山爆發會產生的「反饋迴路」。

他在報告中表示：「這項結果，可能替未來研究火山爆發如何影響氣候帶來新的進化方向。」

「即使相對於人類產生的溫室氣體，火山對大氣產生的影響相對有限，仍舊是系統裡很重要的一部分。」

這項研究發布於線上期刊「自然通訊」（NatureCommunications），利用氣候與火山的煙流模型來推估未來改變。

研究同時回顧1991年菲律賓皮納土波火山（MountPinatubo）爆發對全球的影響。那是20世紀第2大的火山爆發。

當時火山爆發產生的火山灰與氣體形成了一層霧霾，造成接下來的一年，全球氣溫下降多達攝氏0.5度。

研究發現，氣候變遷導致大氣層暖化，會讓未來皮納土波火山爆發級別的煙流上升至更高的高度，阻隔更多陽光、更快地散布氣懸膠體，把對全球造成的冷卻效應提高15%。

學者表示：「不過，火山氣懸膠體帶來的影響只會持續1或2年，相較下，人為的溫室氣體，對氣候造成的影響延續數個世紀。」

而對於像是2011年厄立垂亞納布羅火山（Nabro）噴發般的每年都會發生的小型火山噴發，在高端暖化情況下，冷卻效應的影響反而減少約75%。

科學家表示：「這是因為對流層頂（對流層與平流的邊界）的厚度將會增加，使得火山煙流很難抵達平流層。」

「火山噴發出的氣懸膠體會侷限在對流層，幾週後就會被降水沖散，帶來的氣候影響相對較小，也較局部性。」

火山爆發 氣候變遷 暖化

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