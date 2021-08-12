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NASA：貝努小行星撞地球 機率非常微小

中央社 / 華盛頓11日綜合外電報導

美國科學家今天說，小行星貝努（Bennu）將在2135年通過地球，距離是地球與月亮之間一半以內；但未來幾世紀中，貝努撞擊地球的可能性非常微小。

美國國家航空暨太空總署（NASA）的無人探測器「歐塞瑞斯號」（Osiris-Rex）曾花了兩年時間在貝努附近，觀察這顆大約500公尺寬的小行星，試圖了解它的大小、形狀、質量和組成成分，也監測它繞行太陽的軌道。

歐塞瑞斯號也使用機械手臂，蒐集這顆小行星的表面樣本，將有助研究人員判定貝努的未來運行軌道。

歐塞瑞斯號所收集的貝努岩石和粉塵，預定在2023年9月24日返回地球。

貝努是在1999年被發現，分類為可能具危險性的小行星。它將於2135年9月與地球最近。

科學家想要搞清楚地球引力與亞爾科夫斯基效應（Yarkovsky effect）將會如何影響貝努未來運行軌道，以及對後續軌道的可能衝擊。

NASA加州噴射推進實驗室（Jet PropulsionLaboratory）近地天體研究中心（Center forNear-Earth Object Studies）科學家法諾奇亞（Davide Farnocchia）表示：「歐塞瑞斯號給我們這麼多更精確資訊，可讓我們考驗運算模型的限制，可計算出貝努直到2135年的運行軌道，達到非常高的準確度。」

這項刊登在「伊卡洛斯」期刊（Icarus）的研究，第一作者是法諾奇亞，他表示：「以前我們不曾以模型計算一個小行星軌道達到如此精準度。」

法諾奇亞強調：「（貝努）撞擊（地球）的整體可能性非常小...我們不應太擔心這個。」

研究人員研判，貝努從現在起到2300年間，撞擊地球的機率是萬分之5.7。

NASA行星防禦協調辦公室（The PlanetaryDefense Coordination Office，PDCO）的強生（Lindley Johnson）表示：「我們仍在找尋那些未知的--尚未被發現的天體。」

但強生又說：「我們真的認為，不需為貝努杞人憂天。」

NASA 太空

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