加州最嚴重野火年 歷史性乾旱釀禍

高溫、乾燥使美國西部創紀錄的大火持續延燒，下一波熱浪也即將在本週侵襲。加州消防隊已針對當地未來可能的火勢進行各項部署措施，但加州林業部資料顯示，當地濕度若沒能恢復，加上雷暴頻繁出現，都為大火延燒埋下隱憂。

美國西部燃燒中

ABC 新聞指出，美國週三共有 15 個州、100 場大火延燒中，大多位於美國西部地區，且位於北加州的迪克西大火更創下了美國的單場野火規模紀錄，面積達居於總面積首位的 2020 年的埃爾克克里克的一半，目前覆蓋面積達 2027 平方公里，摧毀近 550 間房屋。

雖火勢的三成已受到控制，但仍有超過 1.4 萬個偏遠家庭受到威脅，鄰近的蒙大拿州也考量風向可能導致野火進一步擴散，下令疏散當地民眾。

大火將持續延燒

此外，CNN 指出，目前西部地區仍在持續增溫中，當地消防隊正在為更大規模的野火備戰。美國國家跨部門消防中心進一步指出，高溫、乾燥燃料和預測的乾燥閃電可能造成新一波的大火。

截至目前，加州消防局的數據統計顯示，同時期的加州野火已經燒毀了超過 917,000 英畝的區域，比去年同期增加了 233%，成為該州有記錄以來最嚴重的野火年，嚴重乾旱和氣候變化為野火季加劇的主因。

極高溫侵襲美國西部

另一方面，美國西部本週將迎來極端高溫，俄勒岡州州長已宣布該地區進入緊急狀態，且該地區目前有 17 處野火延燒、面積達 600,000 英畝。美國氣象局也對西雅圖、華盛頓等地區發布了過熱警告，期限至週六晚間，其中華盛頓地區目前也有 15 場大火延燒中，面積達 250,000 英畝。

熱浪與前所未有的乾旱成為美國西部野火難以控制的主因，科學家更警告，過去三十年間，美國西部地區變得更加炎熱且乾燥，當地天氣形態趨於極端，將持續造成高破壞性且難以壓制的野火。

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