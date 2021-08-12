騙過美國政府？25歲台男詐1.95億紓困金 買名車金錶下場曝光

一名台籍男子在2020年4月來到美國，偽造身分詐領逾700萬美元（約1.95億台幣）的COVID-19紓困金，還把部分金額拿來買勞力士金錶、豪華公寓租金和賓士等，遭美國聯邦法院判處6年有期徒刑。

美國司法部紐約南區檢察官辦公室11日發布新聞稿，一名25歲、音譯「SHENG-WEN CHENG」（又名Justin Cheng或Justin Jung）的台籍男子涉嫌犯下多起詐欺罪，去（2020）年4月前後利用簽證抵達美國並就讀賓州州立大學（Pennsylvania State University），他自稱是一名創立一系列公司的創業者，偽造個人身份向美國小型企業管理局（SBA）和至少5家金融機構申請獲得逾700萬美元（約1.95億台幣）的紓困金，包括薪資保障計劃（Paycheck Protection Program），以及經濟損失災難貸款計劃（Economic Injury Disaster Loan）。

他謊稱旗下經營的公司有逾200名員工，每月要支付150萬美元（約4170萬台幣）的薪水，但實際上他的員工數不超過14人，為了掩飾謊言，他提交篡改過的稅務紀錄及偽造電子簽名的薪資紀錄，而薪資員工名單裡甚至還有現任及前任的運動員、藝術家、演員等知名人物，該案被批准，可獲得逾370萬美元（約1.03億台幣）的貸款金額。

不過，他並未遵守「薪資保障計劃」的要求，須將資金投入薪資成本及事業營運之範圍，反而挪為私用，將280萬美元（約7786萬台幣）匯至私人帳戶、還將其中逾100萬美元（約2781萬台幣）轉移到國外，個人開支包括用4萬美元（約111萬台幣）買的18K金勞力士金錶、每月1萬7000美元（約47萬台幣）的豪華公寓租金、5萬美元（約139萬台幣）用來買名牌家具，還購入賓士S系列轎車等。

事實上他從2017年起就有詐騙紀錄，2017年至2019年間以投資名義詐得40萬美元（約1112萬台幣）；2019年時向數十家新創公司詐得38萬美元（約1057萬台幣），於今年4月20日認罪，包含針對美國政府的重大欺詐罪名、銀行欺詐罪名、證券欺詐罪名和1項電匯欺詐罪名，8月11日遭美國聯邦法院判處6年有期徒刑，並沒收相關奢侈品，未來出獄後，也會遭到美國驅逐出境。