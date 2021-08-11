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比起日本首相更想見漫畫家？馬克宏被爆指名鬼滅、巨人作者

聯合新聞網 / 綜合報導
法國總統馬克宏（左）在東奧開幕式隔日與日本首相菅義偉（右）進行會晤。 法新社
法國總統馬克宏（左）在東奧開幕式隔日與日本首相菅義偉（右）進行會晤。 法新社

2020東京奧運於本月8日正式落幕，因疫情影響，許多原定的規畫都隨之變動，開幕式也沒有以往的大排場，僅有15位領袖出席法國總統馬克宏作為下屆奧運東道主，除了親自參與活動外，也與日本首相菅義偉進行會晤，但日本媒體卻爆料，馬克宏在訪日前已提出請求，希望能夠與日本的創作者們會面，更直接點名希望能與《進擊的巨人》及《鬼滅之刃》的作者見面。

馬克宏訪日期間曾在首相官邸與多名創作者會面，包含人氣漫畫《AKIRA》作者大友克洋、《妖精的尾巴》作者真島浩，以及知名遊戲《黑暗靈魂》製作人宮崎英高…等。馬克宏也在官方推特上分享當天的影片，在推文中稱讚日本的作品，並向創作者們致上感謝。對此，漫畫家真島浩也在推特上分享心情，直呼「不敢相信我竟然能夠見到國家元首」。

《航海王》的作者尾田榮一郎則因無法出席會面，改以贈送畫報的方式，展現友好之情。尾田特別在畫報的右下角寫下法文，將這份「祝福」獻給法國總統馬克宏，以及法國所有的《航海王》粉絲們。

然而，日本媒體《NEWSポストセブン》卻爆料，據相關外交人員透露，馬克宏非常喜歡《鬼滅之刃》這部作品，更在訪日前向法國的駐日大使館提出要求，表示「比起日本首相，更想與《鬼滅之刃》的作者見面」。但《鬼滅》的作者吾峠呼世晴作風相當低調，幾乎未曾在公共場合露面，使館人員向其傳達後，卻得到「這樣的話，《進擊的巨人》的作者呢？」的回覆，為了滿足馬克宏的願望，相關人員也不斷奔波洽談。

一名熟悉法國政局的記者也在報導中提出見解，他認為馬克宏的行動應是為接下來的大選舖路。由於疫情使馬克宏的支持率下滑，而日本的動漫、遊戲一直都很受到法國年輕人的歡迎，為了提升支持度，才會以與日本創作者們交流情誼的方式拉攏年輕人選票。針對這項說法，《NEWSポストセブン》也向法國的駐日大使館提出確認，但在新聞截稿前並未獲得回覆。

▼法國總統馬克宏在日本會見多名創作者

法國 馬克宏 日本 菅義偉 東京奧運 鬼滅之刃 進擊的巨人

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