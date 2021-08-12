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老婦人超市刷卡結帳出問題 收銀員出手「一善舉」惹哭網友

聯合新聞網 / 綜合報導
婦人超市刷卡結帳出問題，收銀員做出善舉。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）
婦人超市刷卡結帳出問題，收銀員做出善舉。圖／取自：ingimage（示意圖，非當事人）

澳洲一位名叫琳恩（Lyn）的女性4日到超市購物，目擊年輕收銀員麥可（Michael）的善舉直說：「感動到快哭啦！」

琳恩表示當時有一名老婦人試著用信用卡付款時2度失敗，麥可向老婦人保證他會解決這個問題，接著就拿出自己的手機為對方支付了價值73澳幣（約合新台幣1500元）的商品。

琳恩提到這名老婦人只是認為麥可用某種方式排除了結帳問題，沒意識到他為她付了錢。琳恩說麥可的慷慨讓她想哭：「他不求任何形式的感謝。」並決定要將麥可的暖舉告訴他的主管。

許多網友也深受麥可慷慨行為感動，表示：「這年輕人很棒。他的父母應該引以為傲。」、「真是個了不起的年輕人，我希望超市能發給他100澳幣（約合新台幣2000元）獎金，100澳幣對超市來說不算什麼，但對一個年輕員工來說很多。」

另一個自稱跟麥可共事的網友指出：「看這篇貼文時我就猜想是麥可，結果真的看到他的名字。他是一個可愛的年輕人，也是我們店裡的一塊寶。我想大力讚揚他！」

澳洲 暖新聞

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