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四川大學美籍教師拒絕防疫隔離 發文稱女警是「殺人狂」

香港01 / 蘇子牧
事件美國教師的推特主頁。（Twitter@emilyjodell）
事件美國教師的推特主頁。（Twitter@emilyjodell）

中國大陸新冠肺炎疫情嚴峻，全國各地相繼加強防控。然而，四川大學一名美國籍教師卻拒絕服從防疫規定，更在Twitter上發布一系列種族主義色彩言論，引發輿論關注。

8月7日，《環球時報》報道，涉事的美國教授名叫Emily Jane O’Dell，在四川大學擔任副教授，講授與中東有關的內容。到中國授課前，她曾在美國哥倫比亞大學和哈佛大學等美國知名院校教書。此外，她曾為美國《紐約時報》、《赫芬郵報》等多間傳媒撰寫過文章。

然而，她在8月4日於Twitter上發圖文向美國大使館求救，表示自己正被中國政府的人員「綁架」，而且中國政府還派出了「20多名警察來抓她」，要將她送到「新冠疫情肆虐的城市」裏「殺死」她，並驚呼稱「我去了60多個國家，從來沒有見過這麼瘋狂的一幕，太嚇人了」。

這名外籍教師發文向美駐華大使館求救。（Twitter@emilyjodell）
這名外籍教師發文向美駐華大使館求救。（Twitter@emilyjodell）
然而，從她上載的現場圖片，可見現場的警員都面帶笑容，並無任何威脅她的意思。此外，她又發文稱「我跨越了地球來幫助你們中國崛起，而且我還有5個美國常青藤大學的學位和哈佛大學的教學獎章，你們就這麼對我？」、「我覺得美國或許應該把所有在美國的華人和中國人都綁起來，然後把他們從所有酒店裏趕出來，不讓他們離開家，畢竟新冠病毒是從武漢來的。」

她還說，「太悲慘了，中國從武漢向全世界釋放了新冠病毒，摧毀了我們每個人的生活。」，並轉發自己發布「要求美國政府把所有中國人和華人都趕出酒店和控制起來」的帖文，配上「川普（Donald Trump）在哪兒呢？我現在需要你，哈哈」。

另外，她又侮辱當時兩名嘗試與她溝通的女性警方人員，稱兩人「很恐怖」，是「女殺人狂」，甚至要求美國海軍陸戰隊將她從這兩名「女殺人狂」手上救出。目前，她已將自己的Twitter帳號設為保護狀態。

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文章授權轉載自《香港01》

哈佛大學 新冠肺炎 疫情

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