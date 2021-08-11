北海石油鑽探惹議 英恐失峰會領導地位

如果英國批准北海油田開發案，可能失去今年下半年將舉辦的 COP26 氣候峰會中的領導地位！專家指出，若英國批准該位於謝德蘭群島附近的石油開發案，將產出 1.64 億桶的石油，碳排量相當於英格蘭群島十年的排放水準。

英國行為矛盾

Energy Voice 指出，英國石油和天然氣管理局（OGA）將在近期決定，是否批准一項包含石油大廠殼牌在內的北海油田開發案，預計在第一階段產出 1.5 至 1.7 億桶的石油。

但聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）於週一發出警告，指出世界已比工業化時代前升溫攝氏 1.1 度，目前正直奔升溫 1.5 度。但目前全球仍依賴石油與天然氣能源，國際能源署也在今年初呼籲，若要達成 2050 淨零碳排，就不能再開發新的油田。

環保聯盟指出，若英國放行、正式生產石油，其總碳排量將相當於 18 個燃煤發電廠運作一年，且該油田目前仍是低度開發的狀態，英國政府不該再核准任何開發案，使其加速氣候變遷。且蘇格蘭樂施會負責人利文斯通對 CNN 表示，該開發案的核准，與英國政府希望成為遏止全球升溫計畫的領導人目標背道而馳，更違背英國本身 2050 的淨零碳排目標。

油廠喊冤

但 OGA 主席埃加強調，石油與天然氣占英國目前能源消耗的 75%，且除了作為燃料用途，石油也是化學製品、藥品與其他產品的重要原料，因此開發有其必要性。

石油業者對其論述表達認同，並認為環團與相關單位對此開發案反應過度，英國石油和天然氣行業集團首席執行官米基更指出，在英國監管下，相關公司會儘量降低生產過程的碳排；殼牌發言人也指出，公司已在低碳能源投資超過數十億美元，但在世界脫碳前，公司仍有繼續生產石油的必要。

【更多精采內容，詳見 】