中國法院判加拿大商人11年 並驅逐出境

中國遼寧省丹東市中級人民法院11日以為境外刺探丶非法提供國家秘密罪，將加拿大商人斯帕弗 (Michael Spavor) 判刑11年，並沒收他的財產人民幣五萬元，驅逐出境。

目前外界並不清楚中國是否會在斯帕弗在中國服刑完畢後，才執行判決中驅逐出境的處分。在周三的判決前，加拿大政府曾多次呼籲中國政府釋放斯帕弗和以相同罪名遭關押的前加拿大外交官康明凱。兩人都是在華為財務長孟晚舟在溫哥華被捕後在中國遭拘留，此舉被國際社會認為是一種報復性行為。

在丹東市中級人民法院對斯帕弗的案件做出判決前的24小時，另一間中國法院維持了對加拿大公民謝倫伯格的死刑判決，他被中國法院指控走私毒品。加拿大及其幾個盟國譴責了中國法院的判決，並呼籲中國對該案給予寬大處理。加拿大政府認為，斯帕弗和康明凱是被任意拘留的。

根據加拿大廣播公司的報導，康明凱的案件在今年3月已結束審判，但目前還不清楚中國法院何時對他的案件作出判決。與此同時，華為財務長孟晚舟的引渡案也在溫哥華進到最後階段，她可能因違反美國經濟制裁相關的指控而被引渡至美國。

與孟晚舟案的關聯

加拿大駐華大使鮑達民10日在中國沈陽舉行的一場新聞發布會上說，這幾個與加拿大公民相關的案件都與孟晚舟的引渡聽證會有關。他說：「我不認為宣布這幾個判決的時間點是巧合，尤其當溫哥華的事件有進展時。」

除了鮑達民預定於11日針對斯帕弗的案件判決發表看法外，加拿大外交部長加諾 (Marc Garneau) 也定於美國時間周三(11日)上午10點舉行新聞發布會，討論這些案件。

前加拿大駐華大使趙朴 (Guy Saint-Jacques) 10日在接受雜志《權力與政治》訪問時說，有鑑於中國對謝倫伯格案的處理，加拿大應該抵制2022年的北京冬奧會。謝倫伯格最初被判處15年徒刑，在經歷持續一天的重審之後，他的刑責被升級為死刑。

中國法院是在2019年1月做出判處謝倫伯格死刑的決定，而該判決結果是在孟晚舟被捕後一個月發生的。10日，加諾稱中國法院對謝倫伯格案作出的判決是武斷的。他在一份聲明中說：「我們已經多次向中國表示，我們堅決反對這種殘忍和不人道的懲罰，並將繼續與中國最高層官員接觸，希望對謝倫伯格先生給予寬恕。」

歐盟也正式呼籲中國給予謝倫伯格寬大處理。歐盟的一位發言人對此案的正當程序和「任意性」表示關切。中國駐加拿大大使館譴責加諾的聲明，強調該案審判與判決符合法律規定。

(加拿大廣播公司丶紐約時報)

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