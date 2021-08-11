19歲少年因加密貨幣致富 保時捷跑車上被槍手射殺身亡
巴西19歲少年聖塔倫（Wesley Pessano Santarem）因加密貨幣交易致富，經常在社群平台炫富。4日他在駕駛紅色保時捷時被一名槍手射殺當場身亡。
警方指出聖塔倫當時正開車前往理髮店理髮，槍手駕駛銀色Voyage朝聖塔倫發射至少4顆子彈，其中1顆擊中他的頭部。他同行的朋友也在槍擊中受傷。
聖塔倫3年前就開始靠著加密貨幣交易和投資累積財富，常在社群平台向他13萬多名粉絲展現他奢華的生活方式及投資技巧。他發布的最後一張照片就是他坐在遭殺害的紅色保時捷上拍的。警方尚未透露殺害聖塔倫兇手的身份或作案動機。
外媒指出，越來越多幫派鎖定在社群平台炫富的比特幣交易員和網紅犯案。專家認為大約8%的人可能因為在社群平台分享的內容而成為犯罪分子的行竊或殺害的目標。
英國加密貨幣交易員漢彌頓（Kieren Hamilton）在社群平台上吹噓浮華的生活方式後，2018年被2名持刀歹徒刺傷和搶劫。
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