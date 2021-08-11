釣魚竿卡高壓電 31歲醫師拍婚紗照不幸觸電身亡
巴西31歲醫師古格爾（Denis Ricardo Faria Gurgel ）7月29日在拍婚紗照時手持釣魚竿不小心被高壓電線卡住，最後不幸觸電身亡。
當時古格爾和未婚妻在拍釣魚的照片，當他們拋出釣魚竿時，鉤子纏住電線，古格爾伸手取下鉤子，但當他把雙手放在電線時就觸電了。消防隊及救護車迅速趕赴現場，無奈當急救人員到達時，古格爾已回天乏術。
消防員證實電線某些部分的塑料塗層已經脫落，露出了線路，古格爾不慎誤觸暴露的線路。
古格爾曾任職當地衛生局新冠肺炎中心，並在市政廳值勤。市政府讚美古格爾樂於助人且總是有禮貌，非常重視同事和病人。對他的早逝感到震驚且遺憾。古格爾原定7月30日和未婚妻結婚。
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