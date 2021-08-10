巴基斯坦8歲男童在圖書館地毯上小便 被控褻瀆罪恐面臨死刑

巴基斯坦一名8歲印度教男童上個月因在宗教學校圖書館的地毯上小便，被指控犯下「褻瀆罪」並將面臨死刑。目前他與家人共同受到警方保護躲藏起來。

男童家屬表示：「男孩不清楚褻瀆罪的意義，也不明白他的罪行是什麼，以及被關在監獄裡1星期的原因。」

家屬指出他們已遠離居住的社區及工作崗位，很害怕輿論且不想再回來：「我們不認為會有任何保護少數民族的具體行動。」

男童被保釋出獄後，一群暴徒攻擊並破壞了當地保守小鎮Bhung一座印度教寺廟，聲稱該男孩犯下了褻瀆罪，應該處以死刑。該地區許多印度教居民不得不逃離家園，政府出動軍隊以平息騷亂。巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）譴責了暴徒行為，承諾政府會修復寺廟。

英國《衛報》（The Guardian）報導，巴基斯坦曾使用褻瀆法對付少數宗教成員。雖然自1986年褻瀆神靈會被處以死刑，該國並未實際執行處決，但犯罪者常遭到暴徒襲擊，有時甚至被暴徒殺害。

巴基斯坦印度教委員會主席、立法者庫馬爾（Ramesh Kumar）指出：「我對寺廟攻擊事件和8歲男孩的指控感到震驚。印度教社區一百多戶人家因害怕遭到襲擊已逃離家園。」

人權倡議者德夫（ Kapil Dev）也要求立即撤銷對該男孩的指控，並敦促政府為他的家人和被迫逃離的人提供安全保障：「過去幾年印度教寺廟攻擊案增加，極端主義及其狂熱程度不斷升級。最近的攻擊事件是對印度教徒的新一輪迫害。」