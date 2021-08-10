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勇媽正面迎擊持刀小偷 緊抓「蛋蛋」讓惡賊痛不欲生

聯合新聞網 / 綜合報導
25歲的小偷在被攻擊下體後痛不欲生。圖／取自manchestereveningnews
25歲的小偷在被攻擊下體後痛不欲生。圖／取自manchestereveningnews

2名持刀小偷去年10月凌晨2點闖入英國女性蕾諾茲（Wendy Reynolds）家中行竊。期間蕾諾茲抓住其中一名小偷的睪丸試圖箝制對方行動。法官讚揚蕾諾茲勇氣可嘉。

25歲的貝利（Dale Bailey）被攻擊下體後痛不欲生的朝17歲同夥呼救：「救命！救命！不要丟下我跑走！」17歲同夥便開始毆打蕾諾茲的頭部直到她鬆手。2人偷走1個名牌包、1隻手機和1台iPad。蕾諾茲則有眼窩3處骨折，下巴1處骨折，手也被刀割傷縫了好幾針。

40多歲的蕾諾茲表示：「我在臥室裡看到了床上的刀，想試著用被子蓋住刀，但其中一個小偷開始找刀，還說沒找到刀不會離開。」於是蕾諾茲衝上前緊緊抓住貝利的睾丸，想要阻止他離開公寓或拿到刀，甚至抓住他的腿不讓他逃走，直到另一名小偷上前毆打蕾諾茲，她才鬆手放開貝利的睾丸。

蕾諾茲指出：「這個創傷將伴隨我一生。我擔心女兒安危才如此奮力搏鬥，我不想讓她受傷。」

法官讚許蕾諾茲在面對武裝入侵者時展現「非凡的勇氣」。最後判處貝利8年徒刑，另一名17歲同夥則被判監禁4年半。

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