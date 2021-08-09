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盧碧襲日本 狂風暴雨把草間彌生「黃南瓜」直接吹落海中

聯合新聞網 / 綜合報導
草間彌生的藝術品「黃南瓜」被吹落海中。 圖／翻攝自@33554_4441推特
草間彌生的藝術品「黃南瓜」被吹落海中。 圖／翻攝自@33554_4441推特

盧碧颱風降級為熱帶性低氣壓，從7日自新竹附近登陸，加上西南氣流影響，使全台都有大雨跟豪雨，更在今（9）日晚間從日本九州登陸，而附近的香川縣直島也受到颱風影響，不但狂風暴雨，更在海邊掀起大浪，使知名藝術家草間彌生矗立在海邊的作品「黃南瓜」遭巨浪打落海中。

據日本媒體《朝日新聞》報導指出，這南瓜雕像高2公尺、寬2.5公尺，在1994年被設置在直島的一處碼頭前端，而在這20多年以來，也深受當地民眾以及外來觀光客的喜愛。

而對於南瓜雕像墜海的事發經過，負責公司倍樂生（ベネッセ）也說明，因盧碧颱風在9日上午帶來的強風暴雨，導致巨浪將雕像捲走，讓雕像就這樣隨著海浪不斷在海面上滾動、衝撞，因此受到嚴重損毀。而目前，工作人員已將雕塑作品打撈上岸，並暫時存放在安全的場所，不過尚未確定黃南瓜作品的維修事宜，後續仍須經過草間彌生本人與倍樂生公司協議後才能決定。

矗立在日本直島的「黃南瓜」是草間彌生的代表作之一。記者王宏舜／攝影
矗立在日本直島的「黃南瓜」是草間彌生的代表作之一。記者王宏舜／攝影

盧碧颱風 草間彌生 暴雨

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