玩笑開不得！男地鐵上假裝患新冠肺炎癲癇發作 悲慘下場曝光
俄羅斯26歲男子扎柏洛夫（Karomatullo Dzhaborov）去年二月在地鐵上假裝自己患冠狀病毒癲癇發作，還引發乘客踩踏事件，最終被判入獄2年4個月。他的2位同夥也被判處2年徒刑，3年緩刑。
扎柏洛夫在事發影片裡起先昏倒在地，乘客們衝上前幫他，但當他開始抽搐時，有人喊他感染了冠狀病毒，乘客們爭先恐後地逃離車廂。
扎柏洛夫的律師帕帕夫（Aleksey Popov）聲稱扎柏洛夫的惡作劇有助提高人們對新冠肺炎的認識：「他提醒人們戴口罩，保護自己免受危險病毒的侵害。」
扎柏洛夫惡作劇影片於去年2月2日發佈在網站上，後來被刪除。警方去年2月3日以涉嫌暴動罪逮捕並拘留扎柏洛夫。最高可判5年徒刑和50萬盧布（約合新台幣19萬元）的罰款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言