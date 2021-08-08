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氣候變遷先佈署 谷歌創辦人搬紐西蘭

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
谷歌創辦人移居紐西蘭的新聞，意外引發對全球暖化與貧富差距的討論。（Photo by Christopher Michel on Wikimedia under CC 2.0）
谷歌創辦人移居紐西蘭的新聞，意外引發對全球暖化與貧富差距的討論。（Photo by Christopher Michel on Wikimedia under CC 2.0）

有錢人現在最想住的地方是紐西蘭！谷歌創辦人佩吉近日獲得紐西蘭居留證，因為他在當地至少投資700萬美元，他還因而在邊境關閉時自由進出紐西蘭國界，雖然他解釋是因為兒子的緊急事故才受到豁免，但仍引發特權的疑慮。已有愈來愈多富豪因為擔心氣候變遷，搬到紐西蘭住。

遭質疑濫用特權

根據《英國廣播公司》7日報導，谷歌的共同創辦人佩吉獲得了紐西蘭的居留權，他是採取紐西蘭投資移民的方式獲得居留權。紐西蘭政府規定，只要任何人能在3年投資1000萬紐幣（700萬美元）就有權申請，這也讓佩吉在今年1月，紐國邊境仍關閉時進入紐西蘭。

不過紐西蘭政府表示，佩吉得以入境的原因是因為他的兒子在斐濟出意外，需要到紐西蘭就醫，才特別開放的緊急狀況。他在去年11月就申請居留權，但因為當時他並未在紐西蘭，所以無法申請，但紐西蘭當局證實，佩吉在1月入境後就辦好手續，政府2月時也通過了他的居留申請。

《紐西蘭電台》提到，當地移民顧問阿姆斯壯不滿表示，紐西蘭許多外籍醫護為了疫情辛苦奮鬥，至今仍未獲得居留權，但佩吉靠著大把鈔票就輕鬆獲得居留權，還可以任意進出國界，這非常不公平，也凸顯貧富差距的嚴重性。

氣候變遷 貧富差距

佩吉是全世界最有錢的富豪之一，據傳他的身家總值1160億美元，雖然他在2019年卸下谷歌母公司字母控股的執行長之位，但還是大股東之一。他也並非矽谷富豪中，唯一想搬到紐西蘭的人。PayPal共同創辦人泰爾在2011年已歸化為紐西蘭公民，認為紐西蘭將是氣候變遷加劇下，最宜居的地方。

英國全球永續研究7月發布研究顯示，紐西蘭氣溫舒適、高山林立，當全球文明面臨崩解之時，是最能生存的地方，多山的環境讓未來海平面上升的話，還有生活的空間。

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