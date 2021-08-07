以為被接受…他向女友坦承是宅男 「滿房珍藏」竟被全部清空

人人都有自己的愛好，但若另一半未能包容，隨時會引起感情危機。有熱愛hololive VTuber（虛擬YouTuber）的日本男生於Twitter分享慘痛經歷，指早前終於鼓起勇氣，向女友坦白愛好，並向對方展示房間內的周邊商品。不料數天後竟發現，女友在未經他同意下將所有周邊產品全部丟棄，唯一倖存的只有電腦桌面背景。不少網友得知事件都感同身受，紛紛狠批女友的行為涉及「竊盜未遂」罪，建議樓主立即分手並報警處理。

日本網友「さとうきびフォロバする」一直是Hololive VTuber的忠實粉絲，不時於Twitter分享各種周邊產品、掛軸的收藏。從他過往上傳的相片可見，其房間內無論牆壁、櫃門、天花板也掛滿各個VTuber的掛軸，書桌上則放滿立牌、卡片及各種周邊產品，連電腦的桌面背景、床單及抱枕也能見到VTuber的蹤影。

他自言是個「御宅族」，但早前亦順利交到女朋友。由於有意與對方長期交往，他忐忑一段時間後，上月中終於鼓起勇氣決定首次帶女友返家，打算向對方坦白自己的愛好，並讓女友到其費盡心思佈置、放滿掛軸及周邊商品的房間參觀，「除了家人之外，誰也沒有到過我這個御宅族的房間。我一直都保守自己是個V聽眾的秘密，今天決定要公開了」。

女友「家訪」後，他一度發文興奮表示，女友似乎全盤接受其興趣，「現在的交往對象完全明白我作為V愛好者以及御宅族的所有愛好」，令他開心得直呼：「兩個情人我都喜歡！」沒想到這只是悲劇的開始，數天後他竟要面對「男人的傷痛」。

相隔約4天後，「さとうきびフォロバする」再次發文，崩潰表示女友趁他外出後，在未經他同意下將房內的掛軸及一切Hololive VTuber周邊產品全數丟棄，只剩下電腦的桌面背景能「生還」，令房間隨即變得空蕩蕩，「很驚訝的發現交往對象在未得我同意下，把我的房間變回普通房間」。

不少網友看過相片也感同身受，直呼女友行為過份，難以接受，紛紛勸他立即與分手，甚至認為女方已涉嫌違反「竊盜未遂」罪，指他有權報警提告，向對方追討損失。有熱心網友事後送了1卷掛軸以示鼓勵，「痛失至愛」的他其後也指自己受到重大打擊，需要暫緩更新。直至昨日早上，他才重新發文，再次貼出Hololive VTuber周邊產品的相片，似乎已經收拾心情。

▼日本網友蒐集的周邊商品遭女友丟棄，房間瞬間變得空蕩蕩

▼該名日本網友時常在推特分享周邊商品

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文章授權轉載自《香港01》