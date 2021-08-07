以為被接受…他向女友坦承是宅男 「滿房珍藏」竟被全部清空
人人都有自己的愛好，但若另一半未能包容，隨時會引起感情危機。有熱愛hololive VTuber（虛擬YouTuber）的日本男生於Twitter分享慘痛經歷，指早前終於鼓起勇氣，向女友坦白愛好，並向對方展示房間內的周邊商品。不料數天後竟發現，女友在未經他同意下將所有周邊產品全部丟棄，唯一倖存的只有電腦桌面背景。不少網友得知事件都感同身受，紛紛狠批女友的行為涉及「竊盜未遂」罪，建議樓主立即分手並報警處理。
日本網友「さとうきびフォロバする」一直是Hololive VTuber的忠實粉絲，不時於Twitter分享各種周邊產品、掛軸的收藏。從他過往上傳的相片可見，其房間內無論牆壁、櫃門、天花板也掛滿各個VTuber的掛軸，書桌上則放滿立牌、卡片及各種周邊產品，連電腦的桌面背景、床單及抱枕也能見到VTuber的蹤影。
他自言是個「御宅族」，但早前亦順利交到女朋友。由於有意與對方長期交往，他忐忑一段時間後，上月中終於鼓起勇氣決定首次帶女友返家，打算向對方坦白自己的愛好，並讓女友到其費盡心思佈置、放滿掛軸及周邊商品的房間參觀，「除了家人之外，誰也沒有到過我這個御宅族的房間。我一直都保守自己是個V聽眾的秘密，今天決定要公開了」。
女友「家訪」後，他一度發文興奮表示，女友似乎全盤接受其興趣，「現在的交往對象完全明白我作為V愛好者以及御宅族的所有愛好」，令他開心得直呼：「兩個情人我都喜歡！」沒想到這只是悲劇的開始，數天後他竟要面對「男人的傷痛」。
相隔約4天後，「さとうきびフォロバする」再次發文，崩潰表示女友趁他外出後，在未經他同意下將房內的掛軸及一切Hololive VTuber周邊產品全數丟棄，只剩下電腦的桌面背景能「生還」，令房間隨即變得空蕩蕩，「很驚訝的發現交往對象在未得我同意下，把我的房間變回普通房間」。
不少網友看過相片也感同身受，直呼女友行為過份，難以接受，紛紛勸他立即與分手，甚至認為女方已涉嫌違反「竊盜未遂」罪，指他有權報警提告，向對方追討損失。有熱心網友事後送了1卷掛軸以示鼓勵，「痛失至愛」的他其後也指自己受到重大打擊，需要暫緩更新。直至昨日早上，他才重新發文，再次貼出Hololive VTuber周邊產品的相片，似乎已經收拾心情。
帰ってきたら交際相手に勝手に普通の部屋にされててびっくりした pic.twitter.com/80uZnR2vwp— さとうきび🦈フォロバする❄️☃️ (@foxcoer) July 26, 2021
I love Hololive pic.twitter.com/UOqfga9HFF— さとうきび🦈フォロバする❄️☃️ (@foxcoer) June 19, 2021
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文章授權轉載自《香港01》
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