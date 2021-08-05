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申請數量翻倍 中國大陸赴英留學生人數首次超過歐盟

德國之聲 / 德國之聲

根據UCAS的統計，自2017年以來，中國學生申請英國高校的人數已經翻了一倍有餘，並且在今年首次超過了歐盟。彭博社在報導中指出，一方面，這是受到了英國脫歐的影響；另一方面也體現了英國高校即便在西方對華政治關係緊張的時期依然對中國學生有著很強的依賴性。

代表英國高校的政治游說人士哈裡斯(Stephanie Harris)在接受彭博社采訪時說，來自歐盟學生的申請數量暴跌「令人失望，但在意料之中」，其主要原因是英國脫歐後，歐盟學生留學英國不能再享受學費優惠政策，而要繳納相當高昂的費用。UCAS的統計數字本身就能夠證明這一說法：在依然對歐盟學生實行學費優惠政策的北愛爾蘭地區，來自歐盟學生的申請數量實現了逆勢增長。

哈裡斯警告說，歐盟學生數量減少有可能威脅英國高校的「多元性」，她呼籲英國政府出台措施，吸引更多歐盟學生留學。

英國高校依賴中國引擔憂

與此同時，始終需要繳納高昂學費的中國留學生數量，一直在穩步增長。根據統計，2015/2016學年期間，英國高校的國際留學生總共為英國經濟貢獻了226億英鎊。英國政府計劃，到2030年前，將這一數字進一步提高到350億英鎊。

英國高等教育政策研究所所長希爾曼(Nick Hillman)警告說，歐盟和中國留學生數量此消彼長，有可能會讓人擔心英國高校在財政上過度依賴中國留學生的學費。「相比中國留學生的數量，來自其他國家的留學生數量不夠多。如果中國學生突然不來了，英國高校將會感受到凌冽的寒風。」希爾曼指出，英國高校的極其重要財源就是國際留學生，除此之外「幾乎在所有方面」都嚴重虧損。

目前，英國與中國的外交關係正因香港、新疆等一系列問題而趨於緊張。英國情報機關今年初還曾經警告說，英國高校和中國科研機構、企業的學術合作有可能導致英國的敏感科研成果與中方共享，從而被北京用於進一步提升軍力。

(彭博社等)

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英國 留學生

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