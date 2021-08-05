洪水風險區擴張 研究：5.8億人將受害

未來十年內，全球受洪水影響的人數將是2000年預估人數的10倍，累計人數恐達5.8億人以上！研究指出，氣候變遷使受洪水影響的人數大幅增加，學者及政府單位透過數據庫分析洪水區、了解潛在受害者並推動相關基礎建設的修建與改良，可減少洪水相關傷亡。

洪水影響更多人

一份《Nature》雜誌刊登的研究分析2000年至2018年間的913次洪水期間的衛星觀測資料，有2.55至2.9億人直接受到洪水影響，且該研究的作者指出，受影響地區的人口成長率上升高達34.1%，遠超過全球人口增長率18.6%。

作者認為，此一數據代表未來十年內，受到洪水威脅的人數將是2000年預估的受影響人數的10倍，在2000年至2015年間達到5.8至8.6億人，而透過進一步分析本次研究發展出來的全球洪水資料庫，將能有效改善各地方對於環境脆弱性的評估能力、全球或區域尺度的洪水模型預測，並找出更有效的積極介入方式。

亞、非地區風險增

BBC報導指出，研究中發現，全球各地的洪水風險增長程度不均勻，歐洲與北美國家的洪水風險甚至有所下降，而相關危險性增加的國家則主要為在亞洲和撒哈拉沙漠以南的非洲區域，且2018年前的資料已可發現，約九成的洪水事件發生在南亞與東南亞，風險河流包括印度河、恆河、雅魯藏布江與湄公河等。

該研究的領銜作者解釋，在南亞與東南亞觀測到較多洪水事件的原因，一部分是因為當地洪水消散速度較慢，有較充足的資料可分析，但當地也的確有不少洪水事件，且影響規模普遍較大，嚴重影響當地的農業人口。

找出危險地區

此外，作者也提醒，儘快了解「哪些地方」、「哪些人」將會受到適應氣候變遷下的嚴重洪水影響，是適應未來環境的重要關鍵，也應透過脆弱性評估擬定改善計畫，並推動相關洪水適應工程投資。此外，目前也有部分國家在分析洪水風險區後，選擇將居民遷離。

CNN指出，2007年孟加拉卡達洪水事件、2008年印度堤防潰堤事件都彰顯了基礎設施不足下，洪水帶來的嚴重傷害。阿姆斯特丹自由大學全球水風險動力學教授菲利普沃德進一步指出，相關研究一再強調了維護已經嚴重老化的基礎建設，以及增加設施彈性的重要性，且政府應投注更多心力，警告民眾相關風險。

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