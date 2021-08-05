賤民幼女遭輪姦虐死 再揭印度種姓傷痕

種姓制度雖遭廢除，但仍持續影響著印度！印度近日有賤民（最低等）出身的9歲女童，遭到印度教法師與其他3人輪姦後殺死，雖然犯人遭到警方逮捕，但仍引發許多民眾不滿，上街呼籲法院判犯人死刑。雖然印度在1947年獨立後已廢除種姓制度，但無論在婚姻、政治與勞權上，仍深深影響著印度社會。

賤民受盡欺壓

根據《英國廣播公司》4日報導，印度首都德里已經連續4天出現抗議，民眾在當地的火葬場靜坐，不滿有印度教法師濫用地位，將賤民出身的9歲女童輪姦後殺死。女童母親向媒體泣訴，女童當天只是出去採水，結果就再也沒有回來。當母親要求驗屍時，還被他們威脅，要她不要這樣做。

《NBC新聞網》也報導說，這讓女童的遺體遭火化，警方雖然將法師與其他加害者逮捕，並將嫌犯以強姦、謀殺與毀屍滅跡等罪狀起訴，但案件就缺少最關鍵的證據。這也讓當地村民非常不滿，群起在火葬場旁抗議，並要求當地法院派這些殺人犯死刑，不能對高種姓階層的人姑息。

種姓雖廢仍難根除

印度的種姓制度淵源已久，從西元前1500年雅利安人入侵印度後，就逐漸在印度社會形成複雜的網絡，主要以4大階級：婆羅門（祭司）、剎帝利（貴族）、吠舍（商人）與首陀羅（僕人）組成，賤民則是被排除在外，最低下的存在。婆羅門、剎帝利等階級享有許多特權，如不用交稅、掌握軍事權力等。

雖然印度在1947年獨立後，法律中明文廢除種姓制度，但其影響已在印度社會中扎根，在婚姻、司法、社會福利與地位等方面，還是會因階級不同有很大的差異。印度目前13.6億人口中，至少還有2億人是賤民，他們大多社會地位低下、貧困，女性更面臨嚴重的歧視與人身安全。

近年來印度也爆發許多種姓差異下，低階種姓遭高階迫害求助無門，最後甚至不了了之的新聞，也讓歷史的傷疤在此次社會案件中再度爆發。

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