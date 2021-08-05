睡夢中突全身劇痛…翌日一家三口慘死 元兇令人意外

印度傳出一宗可怕滅門慘案！一名父親與2名未成年兒女，日前在家中睡一覺後身亡。驗屍結果顯示，3人是被不明昆蟲叮咬後中毒身亡，但目前仍查不出毒蟲的種類，當地警方已著手調查案件。

綜合《新德里電視》、《新印度快報》等外媒報道，於上月25日，印度中央邦Shahdol鎮發生一離奇慘案。35歲的父親 Paalia讓自己年僅5歲兒子Sanjay和3歲Shashi女兒先入睡之後，自己也安心上床睡覺。

但Lala Paalia剛睡沒多久，便因為全身莫名劇痛醒來，甚至因痛楚無法好好走路，他找上隔鄰的親戚幫忙，將他送到附近的社區衛生中心就診，但至天亮時分仍告不治，親戚其後回到他家，發現他一對兒女也陳屍床上。

消息傳開後，有當地媒體質疑Lala Paalia是自盡而死，一對子女也是被他殺害，但這說法遭警方駁斥。當地警方表示，法醫經驗屍後證實3人都是在睡夢中被有毒昆蟲叮咬後身亡，但不清楚是哪一種毒蟲。警方目前已立案調查這案件。

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文章授權轉載自《香港01》