西班牙公司研發裝置 讓乾旱地區能以空氣製水

中央社 / 塞維亞4日綜合外電報導

全球多個地區正飽受乾旱之苦。一間西班牙公司成功研發裝置，可從空氣中提取出飲用水，有助滿足嚴重缺水地區的需求。

82歲工程師韋加（Enrique Veiga）表示：「我的目標就是幫助別人。」他在1990年代西班牙南部大旱期間，發明了這個機器，「目標就是提供難民營這類缺乏飲用水的地方」。

韋加的公司生產這種名為Aquaer的設備，已在納米比亞和黎巴嫩的難民營投入使用，以提供潔淨、安全的飲用水。

這種裝置的運作原理類似冷氣機的冷凝作用，利用電力將空氣降溫，直到它凝結成水。

其他採用類似技術的製水機器需要高濕度環境和低溫才能發揮功用，韋加的機器則可在攝氏40度高溫、介於10%至15%的濕度下運作。

韋加生產的小型製水機可用推車運送，每天能生產50至75公升的水。該公司的大型機種，日產量則可達5000公升。

西班牙

延伸閱讀

男足／巴西PK大戰勝墨西哥 晉決賽與西班牙爭冠

籃球／美國下半場發威挫西班牙 杜蘭特：我們屬於這舞台

籃球／杜蘭特開啟死神模式 粉碎宿敵西班牙奪牌夢

籃球／西班牙魯比歐飆38分無用 KD率美國晉4強

相關新聞

抱怨教練險遭遣返 白俄羅斯短跑運動員離開東京飛往維也納

白俄羅斯短跑運動員齊瑪諾斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）公開批評教練後擔心回國安全，於周三（8月4日）乘坐飛往維也納的航班離開東京...

大喜之日遇貝魯特大爆炸 新娘至今仍不敢看婚紗照

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）港口大爆炸事發已屆一年，當天在戶外拍攝婚禮影片的女醫師賽布拉尼（Israa Seblan...

搖了20秒…東京清晨規模6強震 奧運賽事未受影響

疫情龍罩下，正在舉辦奧運會的東京，於當地時間4日清晨5時33分發生規模6地震，許多運動員及記者均有感覺到；不過此地震並未...

影／致命野火摧殘土耳其 民眾家園遭毀

致命大火正在土耳其南部蔓延，不少民眾家園被毀，還有一些人因此喪生。德國之聲記者深入現場，帶回第一手報導。

「貝克漢接班人」女友一天收到200則死亡威脅 怒斥：怎麼能這麼卑劣

被譽為「貝克漢接班人」的英格蘭族球員格拉利什（Jack Grealish）六月低調與前女友25歲模特兒艾特伍德（Sasha Attwood）復合。兩人再續前緣沒多久，艾特伍德2日就在個人頻道大吐苦水，直指她在歐洲足球錦標賽期間每天都收到200多條死亡威脅。

完全搞錯重點！馬克宏拍片宣導打疫苗 T恤意外爆紅

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2日發布一則影片，試圖說服法國年輕人接種疫苗，不料影片發布數小時後，全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。