抱怨教練險遭遣返 白俄羅斯短跑運動員離開東京飛往維也納

白俄羅斯短跑運動員齊瑪諾斯卡婭（Krystsina Tsimanouskaya）公開批評教練後擔心回國安全，於周三（8月4日）乘坐飛往維也納的航班離開東京。

24歲的齊瑪諾斯卡婭於周一在東京的波蘭大使館申請了人道主義簽證。現場照片顯示，離開大使館後，她出現在成田國際機場，戴著太陽鏡和口罩，穿著藍色牛仔褲。

原本預計齊瑪諾斯卡婭將直接飛往波蘭首都華沙，但是在最後一刻她改道前往奧地利首都維也納。目前尚不清楚奧地利是否會是她的最終目的地。

上周日，齊瑪諾斯卡婭在羽田機場和白俄羅斯官員發生激烈爭吵，聲稱她被強制帶到機場，但是她拒絕登機回國，並向日本警察和媒體求救。

發生了什麼樣的爭執？

齊瑪諾斯卡婭上周五參加了女子100米預賽，原定周一參加200米預賽，周四參加4x400米接力賽。

她說，她被除名是因為「我在我的Instagram上談到了我們教練的疏忽」。齊瑪諾斯卡婭在Instagram上抱怨，因為一些隊員無法參賽，她被列入了4x400米接力賽。

「我們的一些隊友不能前來參加4x400米接力賽，因為她們沒有足夠次數的興奮劑測試。」齊瑪諾斯卡婭在機場告訴路透社。「教練在我不知情的情況下將我加入到接力賽中。我公開談論了這件事。」她說，「主教練過來找我，說上面有命令讓我離開。」

白俄羅斯奧委會還在一份聲明中說，齊瑪諾斯卡婭因為醫療建議離開了比賽。聲明提到了她的「情緒和心理狀態」問題。

希望在波蘭繼續其田徑生涯齊瑪諾斯卡婭否認自己有健康問題，而且在此期間沒有醫生對她做過醫療檢查。

白俄羅斯發生了什麼？

近一年來，白俄羅斯政局一直動蕩，當局嚴酷鎮壓異議人士。

強勢領導人盧卡申科被稱為歐洲最後的獨裁者，他在去年8月的選舉中宣稱獲勝，但是人們普遍認為這場選舉結果被人為操縱。

此後，他監禁了數以千計的政治反對人士，他的競爭對手齊哈努斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）逃亡到立陶宛。2000多名白俄羅斯體育界人士聯署一封公開信，呼籲舉行新的選舉並釋放政治犯，齊瑪諾斯卡婭是聯署者之一。

有前隊友稱她在抵達日本之前做好避難準備，她駁斥了這一說法。她說：「現在發生的一切絕對不在我的計劃之內。」她的丈夫已經逃到了烏克蘭。他們可望在歐洲重逢。

國際奧委員會周二表示，已經開始對齊瑪諾斯卡婭事件正式調查，並要求白俄羅斯隊作出答覆。

(美聯社、法新社、路透社)

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