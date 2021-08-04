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深海研究驚現真實版海綿寶寶與派大星超得意 但學者道出殘酷真相

香港01 / 李納德
海洋生物學家兼海星專家Christopher Mah在Twitter分享照片，展示現實版的海綿寶寶和派大星。（Twitter圖片）
海洋生物學家兼海星專家Christopher Mah在Twitter分享照片，展示現實版的海綿寶寶和派大星。（Twitter圖片

《海綿寶寶》（SpongeBob SquarePants）在全球有眾多粉絲，近日美國有海洋研究船在大西洋海底山脈「野生捕獲」海綿寶寶和派大星！海洋生物學家兼海星專家Christopher Mah日前在Twitter分享，他們通過海洋探索任務的深海拍攝鏡頭，發現1隻海綿和海星齊齊入鏡，更和卡通板「撞色」，引起網民關注。雖然卡通中的海綿寶寶和派大星是好友，但Mah稱大家對海星有很深誤解，牠接近海綿不是想做朋友，而是要獵食。

NOAA目前在大西洋水域進行探索，研究船「Okeanus 」以遠程操作車輛在海底拍攝做研究，收集深海珊瑚、海綿群、其他海洋生物及水底山脈的資料。海洋生物學家、海星專家Christopher Mah日前在Twitter上分享照片，表示在美國東岸海底山脈Retriever Seamount 發現黃色海棉和粉紅色海星，和經典卡通角色「撞色」，「這是現實中的海綿寶寶和派大星」。

有網民幫手改圖，變回真正的海綿寶寶和派大星。twitter
有網民幫手改圖，變回真正的海綿寶寶和派大星。twitter
雖然卡通片中海綿寶寶和派大星是好朋友，但Mah稱人們對派大星和海棉寶寶的描述其實都不太正確。據《Insider》報道，全球已知海綿約有8,500種，形狀、顏色、質地都不同，但沒有一個品種像海綿寶寶一樣是四方型的。

Mah指照片中的黃色海綿學名叫「 Hertwigia」，深海生物因為要融入海底陰暗環境，外觀上會有保護色，故牠們多數是橙色或白色，所以見到鮮黃色海綿時他都非常驚訝。而照片中的海星學名叫「Chondraster」，多數呈深淺不一的粉紅色或白色，5隻手佈滿細小吸管，用於海底爬行、吸附在岩石及其他生物上。兩者平日都生活在沒有光線穿透的深海地帶。

有網民看完照片後，馬上幫海綿和海星「加工」，變回海綿寶寶和派大星的樣子。不過Mah透露一個令粉絲失望的真相！即使海綿寶寶和派大星在卡通裏是好朋友，但現實非常殘酷，由於海星是肉食性動物，牠們會捕食海綿、蟹、珊瑚等，故海綿對海星來說是理想獵物，所以那隻海星接近黃色海綿應該是想「開餐」，而非交友。

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文章授權轉載自香港01》

香港 海地 珊瑚 卡通

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