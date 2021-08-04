小機關就有用 前海軍陸戰隊員曝「防人闖旅館房間」撇步

荷蘭皇家海軍陸戰退役軍人羅賓（Robin）上月14日在社群平台跟網友分享，利用腰帶、水杯這類簡單小物就很難讓人闖進旅館房間。

羅賓首先示範拿1條有彈性的腰帶繞在門把上，再向上拉伸穿過門上的鍊條鎖，最後將腰帶拉回固定在門把上，就能使門更不容易被打開。

羅賓提到第2個想法更簡單，只須在門把上放1個空玻璃杯，「如果有人試圖開門，玻璃杯就會叫醒你。」

羅賓最後到浴室拿浴簾桿當「屏障」，撐在門後跟直角牆面形成一個三角形，為門施加壓力，外面的人就無法打開門。

許多男性網友認為羅賓將過往習得技能帶進生活有點超過，要他「放鬆一點。」但不少網友指出，羅賓的建議能讓許多人受益，好比逃避家庭暴力的人。

網友ELLIE!提到：「很多人質疑學這些技巧的意義，或認為事情沒這麼嚴重。代表他們真的不理解作為一個女人在現今社會生活是什麼感覺。」網友Kleinmen_123也說：「我是經常出差的女性，這些建議很棒。」

網友Tina-Laura則指出：「評論中99%的男性都認為這些技能很多餘或不必要。這些絕對很必要。」