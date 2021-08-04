聽新聞
test
0:00 / 0:00
髮際線後退不用戴髮片 男曝超省錢「濃密術」只需簡單小物
國外一名網友KEGS日前分享「隱藏髮際線」的簡單方法，不用戴髮片，花費也不昂貴，超過470萬網友的關注。
KEGS使用與髮色相近的髮根噴霧、直捲髮造型器、吹風機，掩蓋稀疏的髮際線。KEGS解釋自己洗頭後迅速吹乾頭髮，接著用（跟他髮色相近的）深棕色髮根噴霧，噴在後退髮際線，如此一來便能隱藏瀏海下方的縫隙，讓頭髮看起來更濃密。
KEGS說自己的頭髮天生很直，所以他會再拿直捲髮造型器捲瀏海，將瀏海捲得蓬鬆一些，最後再以造型凝膠與髮膠定型就大功告成了。
不少網友表達肯定：「很高興你找到了自信！！看起來很棒！」、「我喜歡你提出這個問題。大多數人都隱藏這件事。」、「你很勇敢跟我們分享，做得好。」但也有網友要KEGS「擁抱」他真實的外表，甚至建議他「乾脆理光頭」。
不過Kegs似乎不受這些負評打擊，在評論回應：「不，我不會禿頭，對這件事也不會感到不安，我只是想盡力讓自己看起來最好。」
@kegs97
How I hide my receding hairline! 💇♂️ ##hairtutorial ##mensbeauty ##fyp♬ Faded (Instrumental) - Alan Walker
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言