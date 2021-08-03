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不用再拿湯匙壓碎了！ 護理系學生出妙招讓藥丸秒變「2 c.c.」

聯合新聞網 / 綜合報導
護理系學生妙招讓藥丸秒變「2 c.c.」。圖／取自tiktok@yo_curry6
護理系學生妙招讓藥丸秒變「2 c.c.」。圖／取自tiktok@yo_curry6

美國一名護理系學生庫里（Nicholas Curry）七月中分享一個簡單技巧，幾秒鐘便能粉碎溶解藥丸，在社群平台吸引一千多萬觀看人次，許多網友直呼：「這個方法徹底改變了生活！」

庫里在影片裡將一顆藥丸放進空針筒，將內筒推桿向下壓住藥丸，用針筒吸入2 c.c.左右的水，壓推桿排出多餘空氣，最後用手指壓住針孔洞，再將推桿向後拉數次，讓推桿撞擊藥丸。神奇的事發生了，堅硬的藥丸完全溶解在水裡。

擔任護理師20多年的網友Becky Crippen表示：「執業這麼多年，這是我第一次知道這個方法，真的帶來很大的改變。」網友SciFiEntist指出這個方法符合科學原理：「因為你創造一個真空環境，將液體吸入藥丸的孔隙中，讓藥丸溶解。」

擔任獸醫護理師的網友Ellen則提到：「這是我們治療動物時常用的方法之一。」一個媽媽網友katrinaaangelika說自己須管餵家中3歲孩子，這個方法非常實用。網友ohmothertucker也感謝庫里的妙招：「我一生都在用湯匙壓碎藥丸，這個辦法好極了！」

庫里透露這個新技巧是他身為護理師的媽媽傳授的，但他強調「並非所有藥物都能安全溶解或適合溶解。若計劃在醫院裡這樣做，則應該先和主管機關確認是否恰當。」

@yo_curry6

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護理師

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