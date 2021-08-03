英國最新詐騙手法！提款等不到鈔票吐出來 全都進「小偷盒子」

英國一位男性日前從自動提款機提領現金時，發現事情不太對勁，他在社群平台分享親身經歷，警告大眾提款前記得仔細檢查機器。

該男性當時插進提款卡輸入密碼後，選擇了「提款」選項，但現金一直沒出來，細看自動提款機後，他注意到出鈔孔上覆蓋著一個塑膠片，掀開塑膠片發現後面有個隱藏的盒子，偷偷卡住錢，同時讓機器看起來像是故障了，無法回應請求。

該男性解釋：「有人這麼做讓現金卡在塑膠片後面，不會從機器裡出來。所以下次領錢時請確保出鈔孔能使用。」

提款機所屬銀行發言人坦言影片中案例雖然很少見，但「隨時可能發生」，並承諾銀行端將採取相關措施打擊這類犯罪。

英國銀行業和金融服務業貿易協會UK Finance則表示提款機通常使用起來非常安全，但仍得留意有些提款機可能會被動手腳，並警告民眾：「如果發現可疑異常狀況，請不要使用，設法告知附近的工作人員或報警，如果現金或卡片沒有出來，請待在機器前打電話給銀行或有關單位。」