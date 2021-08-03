快訊

「群島之子」征奧運！李洋、陳念琴給台灣人的啟示

醫學生上解剖課發現桌上大體是「好友」忍不住淚崩逃離教室

聯合新聞網 / 綜合報導
醫學生上解剖課發現桌上大體是好友，身心受創。圖／取自BBC
醫學生上解剖課發現桌上大體是好友，身心受創。圖／取自BBC

奈及利亞26歲醫學生埃格貝（Enya Egbe）想起7年前課堂上發現即將解剖大體是好友迪凡（Divine）時，他哭嚎著逃離教室的場景：「我們曾一起去夜店。我看到他的胸部右側有兩個彈孔。」

埃格貝的同學阿納（Oyifo Ana）說：「我們學校使用的多數大體身上都有彈孔。當我知道有些人不是真正的罪犯時感到非常難過。」

阿納隨​​後通知迪凡的家人，家人表示迪凡和3個朋友在夜歸途中被警方逮捕後，他們聯繫3個不同的警察局試著尋找他，最後屍體竟出現在醫學院教室裡。迪凡的案例突顯了奈及利亞警察暴力問題，以及政府太平間將無名屍直接交給醫學院的法律爭議。

有關當局解僱了部分殺害迪凡的警察，雖然這無法完全伸張正義，但比當地絕大多數案件的結局好很多。

埃格貝則因目睹迪凡大體留下了永久的心理傷害，並休學數週，因為他不斷幻想著迪凡站在解剖室門口的畫面。埃格貝最終比同學晚1年畢業，並在醫院實驗室找到工作。

奈及利亞解剖學家協會目前正在遊說修改法律，確保太平間獲得家人的同意和捐贈醫學院大體的完整歷史記錄。

奈及利亞 醫學院 夜店 警察

延伸閱讀

美國史上蹲冤獄最長男子獲國賠5.5億 和獄警好友合開美髮學院

法男吃狗住進精神病院 出院後在街上誘拐少年還吃了他

法官輕判中輟生毒販並「提出挑戰」16年後他回到法官面前宣誓成為律師

法麵包師傅絕食抗議11天 成功挽回移民徒弟不被驅離出境

相關新聞

機場過客一個突發奇想 讓小費罐空空的鋼琴家獲得170萬小費

默默無名的美國66歲鋼琴師卡特（Tonee Carter）幾乎每天都會在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場表演。有幸聽到他琴聲的旅人會發現自己沉醉其中，勵志演說家惠特克（Carlos Whittaker）也深受吸引。

醫學生上解剖課發現桌上大體是「好友」忍不住淚崩逃離教室

奈及利亞26歲醫學生埃格貝（Enya Egbe）想起課堂上看到即將解剖大體時，他哭嚎著逃離教室的場景。

美景可能暗藏危險 專家：看到海洋異象「方塊海」快上岸

方塊海意指海浪交會時形成「一格格方塊狀」的特殊現象，雖然看起來很漂亮，實際上非常危險，甚至會造成船隻失事。下次若在海灘看到「方塊海」，應該盡速遠離海域，在陸地觀賞即可。

三代走盡美國夢？王鷗行與此生，你我皆短暫燦爛

「有時候我想像帝王斑蝶不是為了逃離冬天南遷，而是逃離妳童年在越南看到的燒夷彈煙霧......」史上最年輕艾略特獎得獎詩人、美籍越南裔作家王鷗行第一本小說《此生，你我皆短暫燦爛》（On Earth We're Briefly Gorgeous）2019年中於美國出版，旋即站上紐約時報暢銷書榜，並獲選為《華盛頓郵報》2019年十大好書。不到兩年的時間，此書已有西、德、中等多國語言版本，知名電影製作公司 A24 也正著手進行電影翻拍。

英國最新詐騙手法！提款等不到鈔票吐出來 全都進「小偷盒子」

英國一位男性日前從自動提款機提領現金時，發現事情不太對勁，他在社群平台分享親身經歷，警告大眾提款前記得仔細檢查機器。

奪牌捷報不斷 日本掀東奧商品搶購潮 2周邊小物狂銷

隨著日本選手不斷在東京奧運奪牌，日本民眾對奧運賽事的關注度愈來愈高，興奮的粉絲已帶動徽章、鑰匙圈等周邊商品狂銷，不僅東奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。