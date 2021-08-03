醫學生上解剖課發現桌上大體是「好友」忍不住淚崩逃離教室

奈及利亞26歲醫學生埃格貝（Enya Egbe）想起7年前課堂上發現即將解剖大體是好友迪凡（Divine）時，他哭嚎著逃離教室的場景：「我們曾一起去夜店。我看到他的胸部右側有兩個彈孔。」

埃格貝的同學阿納（Oyifo Ana）說：「我們學校使用的多數大體身上都有彈孔。當我知道有些人不是真正的罪犯時感到非常難過。」

阿納隨​​後通知迪凡的家人，家人表示迪凡和3個朋友在夜歸途中被警方逮捕後，他們聯繫3個不同的警察局試著尋找他，最後屍體竟出現在醫學院教室裡。迪凡的案例突顯了奈及利亞警察暴力問題，以及政府太平間將無名屍直接交給醫學院的法律爭議。

有關當局解僱了部分殺害迪凡的警察，雖然這無法完全伸張正義，但比當地絕大多數案件的結局好很多。

埃格貝則因目睹迪凡大體留下了永久的心理傷害，並休學數週，因為他不斷幻想著迪凡站在解剖室門口的畫面。埃格貝最終比同學晚1年畢業，並在醫院實驗室找到工作。

奈及利亞解剖學家協會目前正在遊說修改法律，確保太平間獲得家人的同意和捐贈醫學院大體的完整歷史記錄。