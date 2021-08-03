機場過客一個突發奇想 讓小費罐空空的鋼琴家獲得170萬小費

默默無名的美國66歲鋼琴師卡特（Tonee Carter）幾乎每天都會在哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場表演。有幸聽到他琴聲的旅人會發現自己沉醉其中，勵志演說家惠特克（Carlos Whittaker）也深受吸引。

46歲的惠特克想起當天他的演講活動被取消，心情沮喪準備搭機返家，「我穿過大廳時，聽到有人在彈鋼琴，我知道我必須待在那裡。」

身兼作家、podcaster、網紅的惠特克在大廳鋼琴酒吧里坐了一個半小時​​，聆聽從卡特指尖流洩出的音樂，期間惠特克拍下卡特彈琴的影片，上傳到擁有20萬粉絲的社群平台。最後兩人開始交談，還分享彼此生活點滴。

當卡特再次回到他的鋼琴前表演時，惠特克看著他空空的小費罐突然想到一個點子：「如果我問粉絲能否給他最多的小費，不知道會發生什麼事？結果在30分鐘內，我們募集到1萬美元（約合新台幣27萬元）。」

惠特克將這個好消息告訴卡特，卡特直呼不敢相信：「我簡直瘋了。我還以為這是在開玩笑，這不可能發生。我喜歡給予、奉獻和幫助別人，但我從沒想過有人會為我做這件事。」

惠特克登機之前告訴粉絲，他們可以繼續贊助卡特小費。到了上月20日卡特小費金額達到61000美元（約合新台幣170萬元）。

卡特6歲那年，他的鋼琴家父親帶他去聽美國靈魂音樂家雷查爾斯（Ray Charles）的音樂會，當時他小小的心靈因此確信：「這就是我想做一輩子的事情。」

卡特說，無論世界上發生了什麼，音樂都會提醒他生命是美好的：「當我彈琴時，就覺得自己是全世界最幸福的人。我最愛彈琴，並感受人們用喜悅來回應這種幸福。」

但卡特真實的生活並非如他的內心輕鬆快活。他2008年擔任郵輪鋼琴家時被診斷出腎臟病，腎臟功能只剩10%。他因此辭去數十年郵輪樂隊演奏工作，晚上得進行洗腎治療。

卡特表示：「我得盡本分才能生活。也許我的腎臟沒有功能，但我每天仍照常起床去上班。是的，我的生活不同以往有點不方便，沒有力氣有時很虛弱，很多日子過得不好，但我還在這裡，我很高興。我是最幸福的人。」

卡特喜歡在機場工作，稱這是他做過的最好的工作：「機場擁有不同的能量，人們去度假、出差或與親人一起離開，他們很高興。而當人們經歷悲慘的一天時，他們會從我身邊走過，開始踏踏腳並在桌子上打節拍，獲得正面的力量。」

在機場擔任13年鋼琴家的卡特18日一如以往穿上西裝前往上班，沒想到會發生什麼不尋常的事情，他只是很高興能像往常一樣為陌生人演奏音樂。後來卡特稱為「天使」的惠特克來到他身邊，一切都變了。

惠特克向卡特自己介紹，並說他想採訪卡特。卡特回應：「我真的沒有故事，我很無聊。我做的事就是彈鋼琴。」卡特透露最後惠特克帶來的奇蹟讓他哭了好幾天：「不是因為捐款總數，而是我看到很多捐款都是0.5美元、1美元、2美元。我的心跳個不停，因為我知道人們給我他們所擁有的。人們因愛而付出。」

惠特克過去也曾使用社群平台為他人籌集資金。惠特克提到：「只要有機會，我的社群粉絲們會共同決定改變某人的生活。我們雖然只有20萬人，但大家只是付出，大家對此感到非常興奮。這是一種祝福。」

卡特笑說他打算用這筆錢做的第一件事是為汽車換油，但之後會拿來幫助其他人，就像惠特克幫助他一樣。

卡特認為這6萬美元不屬於自己，而是要給予他人的錢。他指出：「光用言語表達感謝是不夠的，只有一種方式能致謝，那就是將這份愛傳承下去。」