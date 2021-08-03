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美景可能暗藏危險 專家：看到海洋異象「方塊海」快上岸

聯合新聞網 / 綜合報導
奇景「方塊海」罕見，也被稱為「上帝轉動的方塊」。圖／連江縣交通旅遊局提供
奇景「方塊海」罕見，也被稱為「上帝轉動的方塊」。圖／連江縣交通旅遊局提供

方塊海意指海浪交會時形成「一格格方塊狀」的特殊現象，雖然看起來很漂亮，實際上非常危險，甚至會造成船隻失事。下次若在海灘看到「方塊海」，應該盡速遠離海域，在陸地觀賞即可。

方塊海在開闊海洋和海岸附近，由移動方向相反的波浪形成。當2個獨立的氣候系統碰撞時，就會發生海浪形成正方形棋盤格的效果。海面上看起來很平靜，其實是會讓人跟船都很難脫身的激流。

歐洲太空總署指出這種開闊水域中的交叉波浪多年來導致數起沉船事故。所以下次如果想觀看方塊海，請站在陸地上保持安全距離。

全世界目前有法國南部小島雷島（Île de Ré）、台灣馬祖坤坵沙灘與蛇島間海域，以及高雄市林園區在特定時間氣候下才能看見方塊海奇景

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