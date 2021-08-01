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氣溫比往年夏天高10度 格陵蘭冰層大規模消融

中央社 / 哥本哈根31日綜合外電報導

丹麥研究人員表示，由於熱浪侵襲，格陵蘭氣溫飆升到比正常夏季溫度高攝氏10度以上，冰層大規模消融。

丹麥研究人員經營的Polar Portal網站指出，從7月28日開始，格陵蘭冰層每天消融約80億公噸，是夏季平均融化速度的2倍。

丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）指出，格陵蘭北部氣溫超過攝氏20度，是夏季正常均溫的2倍以上。格陵蘭東北部尼爾雷利伊納特（Nerlerit Inaat）機場7月29日溫度飆破攝氏23.4度，創有紀錄以來新高。

格陵蘭大部分地區在那一天都受到熱浪影響，Polar Portal通報「大規模消融事件」，融化的水量足以「覆蓋美國佛羅里達州，水深5公分」。

雖然格陵蘭冰層最大的消融事件依舊在2019年夏天，但這次發生融化的範圍已經超過2年前。

格陵蘭冰層是地球上第2大淡水庫，面積近180萬平方公里，僅次於南極洲。

格陵蘭冰層自1990年代開始融化，2000年代起速度加快。Polar Portal研究人員表示，近年來消融量大約是2000年代以前的4倍。

歐洲1月間公布的研究指出，若格陵蘭冰層以目前的速度繼續融化，在2100年之前，海平面將會上升10至18公分，比先前估算快60%。

若格陵蘭冰層完全融化，海平面會上升6至7公尺。但根據Polar Portal，由於格陵蘭今年夏天一開始相對涼爽，有降雪與降雨，2021年的冰層消融幅度目前仍在歷史常態範圍內。

丹麥 熱浪

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