4歲男童離奇失蹤！警四處尋人無果 竟反鎖玩具箱內窒息亡

家長時刻要注意子女情況，而家居用品也隨時有可能成為「兒童殺手」！美國猶他州4歲男童瓦利斯（Kache Wallis）日前離奇在家失蹤，祖母找遍房間未果後報案，當地警方一度聯同區內民眾及地區組織四處尋人，在毫無線索下決定重回男童家中搜索，最終在睡房內1個小型玩具箱內尋獲男童屍體，相信他因走進箱內被反鎖無法脫困而斃命。法醫指出，男童在箱內窒息死亡，相信是意外，警方初步認為其死因無可疑。

這宗悲劇發生在美國猶他州哈裡肯市（Hurricane），當地媒體報導，本月25日，瓦利斯的祖母找遍全屋都不見孫兒身影，她後來稱24日晚間曾叫孫兒上床睡覺，但隔天早晨卻不見他在床上，家人幫忙找遍也沒有發現，決定報警求助。

男童Kache Wallis在家中突然失蹤，沒想到最後被發現受困在玩具箱內導致窒息死亡。 圖／當地警方圖片

同日，警方一度將瓦利斯當成失蹤兒童，哈裡肯警方在區內發布尋人訊息，市民和社區機構都幫忙尋人。據當時警方訊息顯示，瓦利斯失蹤時身穿白色忍者龜上衣，在家中床上離奇失蹤，家人稱他原本應該在被窩內睡覺，甚至懷疑他被沒有監護權的生母Erika Carrell私下帶走，警方公布生母可能駕着白色俄勒岡州牌照的日立產汽車帶走兒子。

尋人訊息發布短短1個多小時後，當地警方再發布1個更令人痛心的消息，該男童在家中被找到，但已經斷氣。警方交代指，他們在屋內初步搜索時找不到男童，居民及社區組織在區內搜索都完全找不到任何線索，警員於是決定再次搜查男童的家，最終發現他被困在睡房的小型玩具箱內，當時已無氣息。

法醫指出，男童被困玩具箱時窒息，身上無明顯傷勢，未確定他死了多久，死因是位置性窒息（Positional asphyxia），相信事件是場意外。美媒稱，男童的女性親友在社交媒體透露，該玩具箱非常細小，瓦利斯應該是晚上自己走入箱子內並鎖上，因箱內十分狹窄，他的下巴貼近胸口，最終窒息。親友又解釋，家人原本不清楚那個玩具箱會在蓋上時自動上鎖，故男童失蹤後他們完全沒想到要檢查箱子。警方初步認為男童死因無可疑，但仍會要求男童家屬協助調查。

延伸閱讀：

巴西男疑帶小三打疫苗巧遇老婆及姨仔 接種站秒變3女1男亂鬥戰場

樓下六旬保安夜晚熟睡 住客大力開閘都唔醒：投唔投訴好？

文章授權轉載自《香港01》