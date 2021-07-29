趁奧運偷吃！男友稱和兄弟觀賽 她秒揭「2大破綻」引網佩服
真相只有一個！如果決定要偷情，就不要自以為一定可以瞞天過海。最近有外國女網友在TikTok上傳影片，指出男友先前告訴她要與好兄弟一起看東京奧運的賽事，還大方分享照片，以示自己沒有說謊。不過，她仔細一看照片，立即名偵探柯南上身，發現2大出軌的破綻，直言「我的額頭難道寫著笨蛋嗎？」
根據該名女網友瑪莉（Megan Marie）上傳的TikTok影片，當她傳訊息問男友正在做什麼時，獲對方回覆指出「正在與兄弟們一起看奧運，明天見」，又分享一張在客廳看電視的照片。然而，瑪莉沒有立即相信，並眼尖地發現2大可疑之處。
2大疑點包括電視櫃上的鏡面，疑似反射了一名女子盤腿而坐，還有主要是女性較常看的書籍，講述Chanel品牌歷史的書。
@callhermeganmarie
Reply to @maddyalta1 short but sweet.♬ original sound - Megan-Marie
瑪莉出色的洞察力讓大批網友拍案叫絕，影片已有超過300萬觀看人次，有人笑稱「我已經能聽到（男友）的藉口了」、「為什麼他們（出軌者）總是傳照片證明自己有罪」。但有部份人質疑，照片中人可能只是男友朋友的另一半；而瑪莉不久再補充稱，她已經分手，「這張相片告訴了所有我需要知道的事」。
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文章授權轉載自《香港01》
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