骨科醫生號稱「增高手術」能讓人長高14公分 但代價不菲

美國西岸45歲骨科醫生馬布比安（Shabab Mahboubian）聲稱自己能使患者四肢拉長14公分，而手術代價最高達155000美元（約合新台幣433萬元）。

從事增高手術10餘年的馬布比安解釋，他會切開患者骨頭並添加一個可調節的「釘子」。加長股骨的價格為75000美元（約合新台幣200萬元），加長靠近膝蓋骨的脛骨價格為85000美元（約合新台幣237萬元），組合套餐優惠價為155000美元。

馬布比安表示：「過去幾年我不僅幫人們增高且正常行走，還提高他們的信心，幫他們實現畢生目標。許多人一直夢想長高，我很榮幸能讓他們永久變高。」

患者在增高手術後3到4個月都需要助行器協助行走，6到8個月後才能進行較激烈的運動。

馬布比安每年會進行30到40次增高手術。他月初發布的影片吸引超過680萬觀看人次，影片中的病患在術後從原本的165公分增高到172公分。

馬布比安指出這個手術第一步是在臀部（股骨）或膝蓋（脛骨）的正上方切一個小切口，再切開骨結節寬以加長。一旦骨頭被切成2部分，可調節的釘子就會裝進骨頭中間，並用鎖緊螺釘固定。釘子內有磁性裝置。

下一階段是耗時數周到數月才能完成的「牽引階段」，將使用ERC設備輕輕拉開切割的骨頭，每天拉長約1公厘。ERC設備上的磁鐵轉動，連結骨骼內的釘子，牽動釘子內的齒輪使骨頭變長。患者在術後大約1年會返回診所拔除釘子。

馬布比安補充：「身體會產生新的骨組織來填充間隙，直到達到患者所需的高度。大多數患者通過一次增高手術（通常是股骨）增加到7公分，若再做加長脛骨手術將可能再長6.5公分。」

馬布比安提到患者在接受手術1年後會恢復完全的運動能力，但手術後的物理治療很重要。馬布比安還說：「新骨頭實際上會比你原本的骨頭還強壯！」