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影／出外景被男路人言語性騷擾 女記者怒斥：太噁心了

聯合新聞網 / 綜合報導
女記者出外景被男路人言語性騷擾。圖／取自twitter@BriReports
女記者出外景被男路人言語性騷擾。圖／取自twitter@BriReports

美國電視台女記者漢布琳（Brianna Hamblin）日前出外景直播前遭受男性路人大量言語性騷擾，她將這段經歷上傳到社群平台，批評這些行為「粗俗且凸顯多個錯誤」。

影片中第1名男性稱讚漢布琳「看起來很好」，漢布琳回謝謝。但第2名男性走過鏡頭後對著漢布琳說：「你美得要命，該死。」這時漢布琳面露尷尬神情，但這名男性完全沒有感受到漢布琳的不悅，繼續大放厥詞：「這就是我不能和黑人女性或混血兒小妞單獨相處的原因。因為我受不了該死的白人女孩。」

漢布琳試著掌控局面回應：「好啦，我們到此結束，祝你接下來的一天愉快。」這名男性卻仍自顧自的說：「妳真是他X的性感。」攝影機此時放大了漢布琳的臉，看起來極度不舒服。

漢布琳指出像她這樣要出外採訪的女記者，更常遇到這種受攻擊和騷擾的情況，「得學習應對或忽視」。她回應整個事件表示：「現在的男人就是誇不得。影片中第1名路過的男性對我說：『妳看起來不錯』，這樣很好。但第2個男性將整件事帶到令人厭惡的境地。」

漢布琳提到：「這男人厚顏無恥對我說這些話，讓我驚訝不已。你憑什麼認為女性喜歡這樣的談話？這麼做完全不討喜、很不舒服。太噁心了。」

漢布琳直言黑人女性身處媒體業得面臨許多問題，但貶低某一族群女性以讚美另一族群女性永遠行不通，只是表明發言者「有基於刻板印象、令人厭惡的戀物癖，就是個種族主義者。」

另一名女記者阮在漢布琳的影片下留言：「對這種行為感到驚訝的每個人，我向你保證這件事不會讓任何一位女記者震驚。這種情況一直在我們身邊發生。」

漢布琳稱這次事件讓她很感激自己並不孤單。因為她之前總是得獨自忍受這種騷擾，感覺很「害怕和不安全」。

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