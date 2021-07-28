美議員施壓五間美企 要求他們停止贊助北京冬奧

美國議員27日向北京冬奧的企業贊助商施壓，要求他們退出贊助冬奧，並指責他們贊助北京冬奧的舉動是支持中國在新疆迫害維吾爾人的行為。然而，這些公司辯稱他們沒有什麼影響力。

在一場火藥味十足的聽證會上，美國國會議員斥責來自Airbnb丶可口可樂丶英特爾（Intel）丶寶潔（P&G）及Visa等五家大型美國公司的代表，這些公司將通過與國際奧委會合作的方式贊助2022年的北京冬季奧運會。

主導此次聽證會的美國國會及行政當局中國委員會主席丶民主黨參議員默克利(Jeff Merkley)指責美國公司幫助北京「在聲望和宣傳方面獲得回報」，並將其與希特勒統治下的1936年柏林奧運會作了比較。

他在聽證會中表示：「希特勒當時已經對自己的公民進行了可怕的行為，更糟糕的事情還在後面。但在這種情況下，北京冬奧比1936年的柏林更糟糕，因為種族滅絕已經在發生。」

此前，美國政府認為，北京正在對新疆的維吾爾人和其他少數民族進行種族滅絕，專家估計有100多萬人被關押在新疆的再教育營內。然而，北京否認種族滅絕，並將這些營地描述為職業培訓中心，不過這種說法也被維吾爾人駁斥，稱他們認為自己被迫放棄宗教與傳統。

在被反復問及奧運會是否應該搬遷時，Visa公司高級副總裁費爾柴爾德 (Andrea Fairchild) 說，這家信用卡巨頭沒有「具體意見」，因為「這不是一個決定，而是贊助方發揮的作用」。她說：「只要政府允許運動員參加奧運會，我們作為Visa將在那裡支持和贊助他們。」

負責Airbnb奧運會和殘奧會合作的霍利奧克 (David Holyoke) 則表示，該公司已經向國際奧委會強調了「人權的重要性」，但沒有回答北京冬奧是否該搬離北京的相關問題。

英特爾公司的總法律顧問羅傑斯（Steve Rodgers）最直接地回答了美國議員的關切，他說，該芯片制造商不從新疆采購，並努力避免強迫勞動。他說，贊助北京冬奧「沒有否定也沒有破壞我們對尊重人權的承諾」。

火藥味十足的批評

長期批判中國政策的共和黨參議員科頓(Tom Cotton)斥責這些公司，並說每個人都「奉命不能說任何可能冒犯中國共產黨的話」。科頓說：「我想這是我在國會八年來參加的最可悲丶最可恥的聽證會。」

在另一次火藥味十足的問答中，在人權領域相當活躍的民主黨議員馬林諾夫斯基 (Tom Malinowski) 問道，「如果加利福尼亞州將數十萬LGBTQ美國人丶猶太裔美國人和非洲裔美國人關在集中營裡，Airbnb是否會在洛杉磯贊助一場活動」。

Airbnb代表霍利奧克回答說，這個問題是「假設性的」，但重申「人權是我們價值觀的核心」。當馬林諾夫斯基問及北京通過要求客人出示證件以有效禁止維吾爾人入住Airbnb時，霍利奧克稱該公司「必須遵守當地法律」。

民主黨議員麥戈文（Jim McGovern）請這些公司看看日本汽車制造商豐田(Toyota)的例子，鑑於公眾因新冠疫情問題而反對東京奧運會，豐田公司取消了正在進行的東京奧運會的營銷。

麥戈文說，北京奧運會不能「照常進行」，並再次呼籲將其移改。他說：「如果我們可以為一場大流行病把奧運會推遲一年，這就是發生在東京的情況，我們當然可以為一場種族滅絕把它推遲一年。」

(法新社、路透社)

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