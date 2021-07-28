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垃圾桶長蒼蠅怎麼辦？她曝人人家裡都有的「小物」能除害
有些人家中垃圾桶常會出現蒼蠅或小蟲，尤其在夏天這種狀況更讓人不勝其擾。英國一名網友@sisterpledgecleans月初在社群平台分享，只要使用幾乎人人家裡都有的「鹽巴」就能快速除害。
@sisterpledgecleans解釋首先要洗乾淨垃圾桶，再往垃圾桶裡撒大量鹽。鹽會吸收所有漏出來的液體，而蒼蠅和蛆在吃鹽時就會死亡。
影片發布至今已累積超過410萬觀看人次，和超過40萬個贊。
@sisterpledgecleans補充食鹽還有其他用途：「可以灑在地毯上面，殺死跳蚤和蟲卵枯萎，幾個小時後再用吸塵器吸地毯。連續一個月每天都這麼做效果很好！」
@sisterpledgecleans提醒在垃圾桶裡加鹽後，「請避免寵物或野生動物靠近，大量的鹽有毒。」
@sisterpledgecleans
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