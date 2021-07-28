「不要死在我家草地！」無情屋主不顧駕駛昏迷痛罵 路人都看不下去

美國佛羅里達州一位草地養護人員東尼（Tony）日前在一間民宅外不顧屋主大吼：「要死就死在別的地方！」救了一名汽車駕駛的生命。

東尼回憶，當時看到一名車上駕駛神色怪異，他不假思索衝去正在行駛的汽車前，一把抓住擋泥板，試圖止住車繼續前進。車壓過東尼的腳，幸好他穿著堅硬的安全靴。

車子接著停在一戶民宅外的草坪上，但車窗跟車門緊閉，駕駛抽搐不停，身體狀況極差。東尼向四周呼救，希望有人幫忙。結果民宅屋主竟大喊：「離開我們的草坪，帶走這個人，讓他死在別的地方。」

東尼細看駕駛面容突然想起他住在哪，於是一路狂奔到他們家，找到駕駛的妻子急電救護車前來救援，最後駕駛幸運獲救。

駕駛感謝東尼救了他一命，跟妻子透過警局找到東尼，3人在21日再度見面給了彼此大大的擁抱。