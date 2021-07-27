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推測有外星科技探測地球 哈佛天文團隊將尋證據

中央社 / 華盛頓26日綜合外電報導

由美國哈佛大學知名天文學家羅布（Avi Loeb）領導的國際科學家團隊，今天宣布推出一項新計畫，將尋找外星文明建造科技的證據。

這項倡議稱為伽利略計畫（Galileo Project），設想藉由建立由中型望遠鏡、攝影機與電腦串起的全球網路，調查不明飛行物體，目前已獲得175萬美元（約新台幣4912萬元）的民間捐款資助。

法新社報導，羅布教授在記者會上表示，由於最近研究顯示類地行星遍布太陽系，「我們不再能忽略在我們之前有科技文明存在的可能性」。

他在聲明中又說：「如果能在科學、科技與我們對整個世界的觀點上發現外星科技，產生的影響將非常巨大。」

參與伽利略計畫的研究人員來自眾多知名學府，包括哈佛大學、普林斯頓大學、劍橋大學、加州理工學院（California Institute of Technology, Caltech）與斯德哥爾摩大學（University of Stockholm）。

一個月前，美國國防部發表一份關於不明空中現象的報告，說明目前仍無法查明這種現象的本質。

羅布說：「我們在天空觀察到的現象，不應由政治人物或軍方人員來解釋的，因為他們沒有受過科學家訓練，這個謎團應由於科學界解開。」

除了研究不明飛行物（UFO）外，伽利略計畫也想調查從星際空間造訪太陽系的物體，並尋找可能在探測地球的外星衛星。

羅布稱這類研究是天文學的新分支，稱為「太空考古學」（space archaeology），能與目前主要在調查外星無線訊號的「尋找外星智慧」（Search forExtraterrestrial Intelligence）研究相輔相成。

這些嘗試需要與當前和未來的天文學調查合作，包括科學界引頸期盼、將於2023年上線的智利薇拉．魯賓天文台（Vera C. Rubin Observatory）。

59歲的以色列裔美國天文學家羅布發表過數以百計的開創性論文，還與已故的英國物理學家霍金（Stephen Hawking）合作過，但他說2017年短暫造訪太陽系的一個星際物體，有可能是順著太陽風探索地球的外星探測器，一度引發各界譁然。

他發表了數篇科學論文闡述他的論點，還出了「外星人：地外智慧生命的第一個跡象」（Extraterrestrial: The First Sign of IntelligentLife Beyond Earth）一書支持他的說法，與許多天文學家槓上。

這項新計畫是以義大利物理學家伽利略（GalileoGalilei）的名字命名，而伽利略生前提出地球不是宇宙中心的重要證據時，因被控宣傳異端而遭到懲處。

這項計畫的共同創辦人、哈佛大學化學及化學生物系訪問學者勞金（Frank Laukien）自稱對羅布的論點仍持「懷疑態度」。

但他沒有直接駁斥這個想法，而是說，我們「有必要根據科學方法，抱持不可知論的觀點記錄與解釋數據」。

哈佛大學 太陽系 外星人 太空

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