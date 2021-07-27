英小島800坪獨棟古宅只有一戶鄰居 擁私人林地開價3400萬

英國北威爾斯地區小島上一間建於1700年代的獨棟古宅日前在房仲網開出90萬英鎊（約合新台幣3400萬元）的售價。小島上只有2棟獨棟房子，能坐享古橋梅奈橋（Menai Bridge）美景。

這棟古宅前身為漁民小屋跟維多利亞浴場，佔地超過800坪，有一塊私有林地及共用的曳船道。古宅所在的小島有​​專用人行道，還有車庫和封閉式停車場。

古宅內有4間接待室、5間臥室和上下滑窗，以及1個花園景觀日光房。還有2間浴室和地板供暖系統。

房仲業者朵可拉表示，這棟古宅原屋主為一名退休的建築商和測量師，他曾多次翻新古宅，但現在決定搬家。朵可拉認為此間古宅非常適合喜歡出航或釣魚的家庭，因為設有獨立海港。且由於周遭環境非常安靜，適合從事「瑜珈、藝術創作」等多種活動。

朵可拉稱這間古屋是難得的物件，「也許一生只有這次機會能一家人或夫婦倆住在一個小島上。」