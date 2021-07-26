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評／命運多舛的東奧：從最不被看好變成最有意義？

以色列對抗氣候變遷 2050要減排85%

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
為減緩全球暖化，以色列政府25日宣布，目標2050年的溫室氣體排放量將較2015年的排放量減少85%。圖為排放廢氣的工廠。(photo by pixabay)
為減緩全球暖化，以色列政府25日宣布，目標2050年的溫室氣體排放量將較2015年的排放量減少85%。圖為排放廢氣的工廠。(photo by pixabay)

為減緩全球暖化，以色列政府25日批准應變氣候變遷計畫，目標2050年的溫室氣體排放量，將較2015年的排放量減少85%、2030年減排27%。總理納夫塔利·貝內特表示，此舉將協助以色列逐步轉向清潔、有效率和有競爭力的經濟模式。

目標減排85%

根據《路透社》報導，以色列外交部指出，2050年國家目標包括運輸部門二氧化碳排放量減少96%、電力部門減少85%，以及城市廢棄物部門減少92%。

《耶路撒冷郵報》補充，為實現2030年減排比例達27%，設定了多項目標，包括減少固體廢棄物溫室氣體排放量47%以上，且減少城市垃圾掩埋量71%；限制新車的溫室氣體排放，2026年起預計購買的每輛新巴士都是環保的；減少發電產生的溫室氣體排放量30%；減少工業溫室氣體排放量30%等。

轉向低碳經濟

根據《BBC》報導，納夫塔利·貝內特表示，這些決定將協助以色列逐步轉向低碳、清潔、有效率和有競爭力的經濟模式，並讓以國站在對抗氣候變遷的前線。

自工業時代開始以來，世界已升溫約攝氏1.2度。除非世界各國政府大幅削減排放量，否則氣溫將會持續上升。以國參與簽署的巴黎氣候協議，目標是將全球溫度相較工業化前時期不高於攝氏2度，並盡可能將升溫控制在1.5度以下。

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以色列 氣候變遷

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